Na zagrebačkom FER-u utvrđena legionela

"Odmah po zaprimanju nalaza poduzete su potrebne tehničke i organizacijske mjere u skladu s propisima i preporukama nadležnih službi", istaknuli su s FER-a u obavijesti. Dodali su i da su slavine kod kojih je utvrđena prisutnost legionele izolirane i zatvorene za korištenje te da nema prijetnji za zdravlje studenata i profesora niti za ograničenje planirane nastave.