Nagrađivani policajac osuđen na osam godina zatvora: "Kriv sam. Ne poričem ništa"

Na Županijskom sudu u Dubrovniku višestruko nagrađivani policijski službenik M.R. (43) proglašen je krivim za izazivanje prometne nesreće u kojoj su poginule tri osobe. Nepravomoćno je osuđen na osam godina zatvora, a sud mu je izrekao i zabranu upravljanja motornim vozilom u trajanju pet godina duljem od zatvorske kazne
"Najprije želim izraziti svoju duboku sućut obiteljima poginulih. Kriv sam. Ne poričem ništa i žalim zbog tog događaja. Sve je točno što u optužnici piše", rekao je optuženi iznoseći obranu, piše Jutarnji list.
"Čovjek u pijanom stanju ne razmišlja"
Policajac je naveo da se na dan nesreće u blizini mjesta događaja održavao memorijalni turnir u čast poginulim braniteljima, među kojima je bio i njegov otac. Kazao je da ga je to emocionalno pogodilo.
Nakon turnira i dodjele nagrada sudjelovao je na domjenku na kojem je konzumirao alkohol.
"Vozio sam normalnom brzinom do trenutka nesreće, kad sam vidio farove iz suprotnog smjera. Osjetio sam udar, upalio se zračni jastuk i nakon toga sam se probudio u bolnici", rekao je.
Na pitanje zašto nije vozio njegov sin te je li razmišljao da bi u takvom stanju nekog drugog kaznio, odgovorio je da "čovjek u pijanom stanju o tome ne razmišlja". Dodao je da njegov sin tada nije imao vozačku dozvolu te da je ranije otišao kući.
Predsjednicu sudskog vijeća zanimalo je je li ga imao tko drugi voziti, netko tko toga dana nije pio. Optuženi je rekao da si to neprestano predbacuje.
Osam godina zatvora i zabrana vožnje
Sudsko vijeće razmotrilo je sve dokaze, uključujući dokumentaciju obrane o brojnim nagradama Ministarstva unutarnjih poslova za njegov rad u službi.
Uz kaznu zatvora, izrečena mu je sigurnosna mjera zabrane upravljanja vozilima koja traje pet godina dulje od zatvorske kazne, pri čemu mu se uračunava već protekla godina bez vozačke dozvole. Naloženo mu je i plaćanje više od 5300 eura sudskih troškova.
Budući da izrečena kazna premašuje pet godina, odmah je upućen u dubrovački zatvor.
Teška nesreća na D-8
Nesreća se dogodila 9. studenoga 2024. oko 18.20 sati na državnoj cesti D-8, u predjelu Podgradina u Općini Slivno. Policajac je izvan službe, upravljajući vozilom Mitsubishi Outlander u smjeru Splita, prešao preko pune dvostruke uzdužne crte na traku za vozila iz suprotnog smjera.
Prema optužnici, bio je pod utjecajem najmanje 1,70 promila alkohola u krvi te se kretao nizbrdicom i zavojem. Najprije je udario u stražnji dio Chevroleta Orlando kojim je upravljao 47-godišnjak, potom u Fiat Tipo koji je dolazio iz suprotnog smjera, a u lančanom sudaru sudjelovao je i Suzuki Vitara.
U nesreći su smrtno stradali vozač (60), suvozač (75) i putnik (67), dok su četiri osobe ozlijeđene. Optuženi je također zadobio teške ozljede.
