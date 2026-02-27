Podignuta optužnica protiv poduzetnika i odvjetnika zbog davanja mita odd 60.000

Uskok je, nakon provedene istrage, pred Županijskom sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv poduzetnika i odvjetnika koji su dali 60.000 eura mita radi osiguranja zajma od tri milijuna eura za poduzetnika.
Tužiteljstvo je, ne navodeći identitete okrivljenika, izvijestilo da se trojac optužnicom tereti za kaznena djela davanja i primanja mita u gospodarskom poslovanju, dodajući da je istraga protiv njih pokrenuta 24. listopada prošle godine.
Prema optužnici, poduzetnik i odvjetnik su uspostavili pregovore sa zaposlenicima jedne tvrtke radi ishođenja zajma od tri milijuna eura za potrebe poslovanja poduzetnikove tvrtke i s njom povezanih poduzeća.
U Uskokovoj optužnici navodi se da je odvjetnik predočio poduzetniku da za 60.000 eura može ishoditi uredno odobrenje traženog zajma, na što je pristao i predao odvjetniku traženi iznos.
Nakon toga je odvjetnik, znajući da drugi poduzetnik na temelju svojih poznanstava kod djelatnika tvrtke zajmodavca može ishoditi odobrenje isplate zajma uz novčanu nagradu, dogovorio s njim da će to učiniti.
U tu je svrhu poduzetnik zatražio i primio 30.000 eura za plaćanje djelatnika za ishođenje zajma, ističe Uskok u optužnici.
U Uskokovoj optužnici navodi se da su odvjetnik i poduzetnik zadržali po 30.000 eura svaki, nakon što je tvrtka 12. lipnja 2023. sklopila s drugim društvom ugovor o zajmu 2,4 milijuna eura.
Mediji su ranije izvijestili da su poduzetnik i odvjetnik tijekom ispitivanja u Uskoku priznali davanje mita. Dodali su i da je kriminalističko istraživanje pokrenuto nakon što su bivši poslovni partneri poduzetnik podnijeli kaznene prijave protiv njega, pa su istražitelji zatražili mjere tajnog nadzora te neko vrijeme prisluškivali poduzetnika.
