Podignuta optužnica protiv poduzetnika i odvjetnika zbog davanja mita odd 60.000

Mediji su ranije izvijestili da su poduzetnik i odvjetnik tijekom ispitivanja u Uskoku priznali davanje mita. Dodali su i da je kriminalističko istraživanje pokrenuto nakon što su bivši poslovni partneri poduzetnik podnijeli kaznene prijave protiv njega, pa su istražitelji zatražili mjere tajnog nadzora te neko vrijeme prisluškivali poduzetnika.