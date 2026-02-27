UHIĆENI SU
FOTO / Policija zaplijenila nevjerojatan arsenal: Muškarci posjedovali i oružje zabranjeno zakonom
Policija je uhitila dvojicu muškaraca i oduzela im oružje čije je posjedovanje zakonom zabranjeno.
Zagrebačka policija u suradnji s koprivničko-križevačkom policijom dovršila je kriminalističko istraživanje nad dvojicom muškaraca starosti 34 i 40 godina zbog sumnje da su posjedovala, izrađivala i nabavljala zabranjeno oružje i eksplozivne tvari.
Provedenim kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je osumnjičeni 34-godišnjak, protivno odredbama Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana, neovlašteno nabavio vatreno oružje čije je nabavljanje građanima zabranjeno, te takvo oružje skrivao u kući na području Sesveta.
Naime, pretragom kuće na području Sesveta koju koristi osumnjičeni 34-godišnjak, obavljenom temeljem naredbe Općinskog suda u Sesvetama, policijski su službenici pronašli i oduzeli:
- jednu ručno izrađenu kuburu
- jedan prigušivač pucnja za vatreno oružje te
- dvije patrone za pušku
Također, sumnja se da je osumnjičeni 40-godišnjak, neovlašteno nabavio vatreno oružje, dio kojeg oružja je, sukladno odredbama Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana, građanima zabranjeno nabavljati, dok je dio oružja nabavio i posjedovao bez odobrenja nadležnog tijela, a nakon nabave takvo je oružje skrivao u kući i radionici na području Kalnika.
Pretragom kuće i radionice na kalničkom području, koje koristi osumnjičeni 40-godišnjak, obavljenom temeljem naredbe Općinskog suda u Bjelovaru, policijski su službenici pronašli i oduzeli:
- dvije poluautomatske puške, od kojih jednu s optičkim ciljnikom i prigušivačem pucnja
- jednu ručno izrađenu kuburu
- jednu lovačku pušku
- jedan pištolj kalibra 7,65 mm
- jednu zračnu pušku
- dva plinska pištolja
- jedan prigušivač pucnja za vatreno oružje
- jednu cijev za pušku te
- 330 komada streljiva raznih kalibara
Policijska uprava zagrebačka
Policijska uprava zagrebačka
Policijska uprava zagrebačka
Policijska uprava zagrebačka
Policijska uprava zagrebačka
Tijekom postupanja, policijski su službenici, sukladno odredbama Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana, obojici osumnjičenika privremeno oduzeli i oružje koje su oni zakonito posjedovali te će, s ciljem njegovog trajnog oduzimanja, u odnosu na obojicu biti pokrenut upravni postupak.
Po dovršenom kriminalističkom istraživanju osumnjičeni su predani pritvorskom nadzorniku dok su kaznene prijave dostavljene nadležnim državnim odvjetništvima.
Policija podsjeća da je akcija "Manje oružja – manje tragedija" još uvijek u tijeku. Prema Zakonu o nabavi i posjedovanju oružja građana, oružje se može predati uvijek, a protiv osobe koja ga dragovoljno predaje neće se pokretati ni kazneni ni prekršajni postupak ako oružje prijavi nadležnom tijelu radi predaje prije početka primjene svih zakonskih policijskih ovlasti.
Ta se kampanja provodi od 2007. godine s ciljem poticanja građana na dragovoljnu predaju nezakonitog oružja bez sankcija.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare