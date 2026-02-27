FOTO / Policija zaplijenila nevjerojatan arsenal: Muškarci posjedovali i oružje zabranjeno zakonom

Policija podsjeća da je akcija "Manje oružja – manje tragedija" još uvijek u tijeku. Prema Zakonu o nabavi i posjedovanju oružja građana, oružje se može predati uvijek, a protiv osobe koja ga dragovoljno predaje neće se pokretati ni kazneni ni prekršajni postupak ako oružje prijavi nadležnom tijelu radi predaje prije početka primjene svih zakonskih policijskih ovlasti.