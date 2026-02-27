Što u praksi znači pobjeda inicijative My Voice, My Choice?

"Na početku smo svi bili zbunjeni jer pričamo o pobjedi, a posebna sredstva nisu alocirana. Kakva je to pobjeda? Međutim, kada smo ušli dublje počeli smo slaviti jer smo vidjeli da će se stvarno moći vući ti novci. Znamo da je 10 članica stalo uz inicijativu, što u praksi znači da će, primjerice, Francuska, Nizozemska ili Slovenija , koje imaju dobre zakone po pitanju pobačaja, moći povući novce iz Europskog socijalnog fonda, i tim novcima platiti pobačaj, put i smještaj ženi iz Poljske, koja zbog restriktivnih zakona ne može u svojoj zemlji ostvariti medicinsku skrb koju bi trebala moći ostvariti."