Što u praksi znači pobjeda inicijative My Voice, My Choice?
Europska komisija jučerašnjom odlukom o financiranju pobačaja poručila je da zdravlje žena ne smije ovisiti o poštanskom broju. Je li inicijativa My Voice, My Choice doživjela potpuni uspjeh ili ne te što odluka znači za žene s našom Majom Štrbac govorila je aktivistica Lana Bobić.
"Nije pozitivno što se neće ići u kreiranje posebnog mehanizma i posebnog fonda, ali, kako su nam objasnili iz EK-a, operatizacija zahtjeva lakša je preko postojećeg mehanizma, Europskog socijalnog fonda", kaže Lana Bobić o pozitivnim rezultatima građanske inicijative.
"Velika stvar je da neće biti financiran samo medicinski zahvat pobačaja, već i putni troškovi i smještaj za žene koje će, primjerice, iz Poljske otići u jednu od 10 zemalja koje su snažno podržale My Voice, My Choice. To je jako važno, dosad nas je bio strah što s putem i smještajem, jer ako to nije plaćeno najranjivije skupine žena ostaju bez podrške. Mislim da je u tom djelu najveća pobjeda. O ostalom bi se dalo raspravljati", dodaje.
Međutim, ima i određene rezervacije.
"Uvijek se bojim kada se alociraju posebna sredstva - što to znači i koliko će onda pitanje dostupnosti pobačaja biti volja članica i koliko će se mijenjati s obzirom na političke struje u tim državama? Pobjeda je također što je EK prvi puta rekla da jednoj europskoj građanskoj inicijativi. To je donekle pobjeda demokracije, ali s druge strane, mi smo tri godine ozbiljno radili da dođemo do ovoga, postavlja se pitanje mogućnosti političke participacije građana u odlukama EU-a. Neće svaka građanska inicijativa imati resursa i kapaciteta tri godine kopati i orati da dođe do ovakvog rješenja."
Bobić dodaje kako je cijeli proces razotkrio i određene negativne karakteristike europske birokracije i zakonodavstva.
"Postavlja se pitanje demokratskih procesa unutar EU-a, pitanje krize EU-a. Ali svakako je pobjeda utoliko što je komisija rekla ovime da je pobačaj ljudsko pravo, da je to pitanje zdravstvene skrbi i socijalne pravde. Znamo da EU ne može ulaziti u autonomiju zakonodavstva pojedinih država članica, to je još jedno od pitanja koje ostaju, to otvara pitanje krize EU", kaže Lana Bobić.
Dodaje kako je uvodna zbunjenost ipak prevagnula prema slavlju, kada je inicijativa shvatila da je EK na njezinoj strani.
"Na početku smo svi bili zbunjeni jer pričamo o pobjedi, a posebna sredstva nisu alocirana. Kakva je to pobjeda? Međutim, kada smo ušli dublje počeli smo slaviti jer smo vidjeli da će se stvarno moći vući ti novci. Znamo da je 10 članica stalo uz inicijativu, što u praksi znači da će, primjerice, Francuska, Nizozemska ili Slovenija , koje imaju dobre zakone po pitanju pobačaja, moći povući novce iz Europskog socijalnog fonda, i tim novcima platiti pobačaj, put i smještaj ženi iz Poljske, koja zbog restriktivnih zakona ne može u svojoj zemlji ostvariti medicinsku skrb koju bi trebala moći ostvariti."
Pobačaj u Hrvatskoj
Nakon toga se osvrnula i na pitanje pobačaja u Hrvatskoj. I tu vidi puno problema.
"U RH je veliki problem što je pobačaj legalan, ali prečesto nedostupan zbog priziva savjesti, koji je sam po sebi problematičan, barem kad pričamo o ginekologiji. Još problematičnije je što bolnice koje ne vrše pobačaj zbog priziva savjesti ne osiguravaju kadar koji će ga vršiti, čime se grubo krši pravo pacijentica u Hrvatskoj.
Pobačaj košta, samim time nije ni dostupan, a posebno za žene koje žive u gradovima, mjestima i selima u kojima nemate bolnicu u kojoj je pobačaj moguć, pa se i tu plaćaju put, smještaj i ostali troškovi. Tvrdimo da smo zemlja koja ima dostupan pobačaj, ali on dostupan u Hrvatskoj nije", kaže.
Osvrnula se i na daljnje korake inicijative.
"Ići će se dalje s traženjem alokacije novaca i operatizacije. Bez obzira na odluku, to ne može krenuti sutra, dok se ne napravi plan kako će se to raditi. Tu EU ima ulogu s uputama zemljama. Inicijativa će raditi na tome da to što prije uđe u primjenu i da se sigurno osiguraju sredstva", kaže Lana Bobić.
