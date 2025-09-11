Oglas

Prestanite peći kobasice u tavi. Ovo je puno praktičnije rješenje, a i bit će vam finije nego ikad

N1 Info
11. ruj. 2025. 16:51
Kobasice
Ilustracija / Pixabay

Ako tražite najlakši način za pripremu kobasica s boljim okusom i s manje nereda, jedna autorica recepata ima savršenu metodu.

Kobasice su osnovni sastojak u mnogim jelima, poput punog engleskog doručka, "bangers and mash", "toad in the hole" i receptima iz pećnice. Međutim, jednako su ukusne jesti samostalno ili u sendviču. Kao i s prženim jajima, mnogi kobasice pripremaju na tavi, što može rezultirati puno nereda i neujednačeno pečenim mesom, piše Express.

Elizabeth Barbone, osnivačica i autorica recepata iza Cook Fast, Eat Well, preferira peći kobasice u pećnici. Tvrdi da kobasice svaki put ispadnu "sočne i mekane". Štoviše, metoda je “manje neuredna” od pripreme kobasica na tavi ili roštilju.

Peći kobasice u pećnici ne može biti jednostavnije. Jednostavno zagrijte pećnicu, obložite lim papirom za pečenje ili folijom i pecite. To je doista to. Nema potrebe uljiti kobasice ili raditi neku posebnu pripremu.

Papir za pečenje ili folija skupljaju sokove i masnoću te sprječavaju lijepljenje kobasica. Ako nemate nijedno pri ruci, lagano poprskajte lim sprejem protiv lijepljenja ili ga tanko premažite uljem.

Dok neki preporučuju bockanje kobasica vilicom, to uklanja okus i učinit će ih suhima umjesto sočnima.

Pripazite na temperaturu pečenja

“Najbolja temperatura za pečenje kobasica u pećnici” je 200 °C / 180 °C s ventilatorom / plin oznaka 6. Na toj temperaturi izlaze “hrskave izvana i sočne u sredini”.

Male kobasice pecite oko 20 minuta, a veće trebaju 30 minuta. Kako bi se lijepo zapekle, ostavite malo razmaka između svake kobasice. Ako želite da budu zlatnosmeđe sa svake strane, okrenite ih jednom na polovici pečenja.

Znat ćete da su kobasice dobro pečene kada su izvana lijepo zlatnosmeđe (ne previše, jer će površina postati tvrda i suha), a unutra svijetlosmeđe.

