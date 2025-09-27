Oglas

Najezda glodavaca u Župi Dubrovačkoj: Povezuje se s rušenjem hotela?

N1 Info
27. ruj. 2025. 21:46
Photo: Grgo Jelavic/PIXSELL

Općina Župa dubrovačka zaprimila je pritužbe građana na povećanu prisutnost glodavaca u blizini obiteljskih kuća, osobito u naselju oko nekadašnjeg hotelskog kompleksa u Kuparima.

„Stanovnici su izrazili zabrinutost zbog higijenskih uvjeta i sigurnosti svojih domova, a problem se povezuje s rušenjem hotelskih objekata na tom području”, kažu u nedjelju iz Općine Župa dubrovačka.

Načelnik Općine Marko Miloslavić istaknuo je kako se situacija shvaća vrlo ozbiljno te da je cilj pravovremeno spriječiti daljnje širenje i osigurati zaštitu zdravlja mještana.

Stručne službe na terenu

Općina je odmah reagirala i angažirala Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko - neretvanske županije. Stručne službe Zavoda izaći će na teren kako bi obišle kritične lokacije i utvrdile razmjere problema. Nakon toga, u suradnji sa Sanitatom, provest će se sustavna deratizacija, prenosi Južni. Dodaju se to povezuje s rušenjem hotela u Kuparima.

Očekuje se da će poduzete mjere u narednim danima značajno poboljšati stanje, kažu iz Općine Župa dubrovačka.

Teme
najezda župa dubrovačka

