Najveći proizvođač jagoda odgovorio na tvrdnje o pesticidima: "Naše jagode su sigurne"

U priopćenju se prenosi izjava predsjednice udruge Zemljane staze Natalije Svrtan koja je kazala kako su djeca među najvećim potrošačima jagoda upravo u razdoblju života kada su najosjetljivija na štetne učinke pesticida te je "neprihvatljivo da se europski propisi ne provode dosljedno te da su građani i dalje izloženi tvarima za koje postoje ozbiljne znanstvene zabrinutosti zbog njihova utjecaja na zdravlje".