Oporba za izmjenu Zakona o stambenom zbrinjavanju: Evo što to znači za povratnike

Draženka Polović (Možemo!) predložila je da žrtve nasilja imaju pravo na stambeno zbrinjavanje neovisno nalaze li se na potpomognutom području, da se za dokazivanje statusa žrtve, uz nepravomoćne i pravomoćne presude, prihvaća i zapisnik policije ili rješenje o mjeri opreza. Predložila je i višekratno produljivanje trajanje prava, kao i mogućnost smještaja putem najam privatnih stanova uz pokrivanje troškova iz državnog proračuna.