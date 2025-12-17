Hrvatska nabavlja 420 vojnih kamiona za 212 milijuna eura

Vlada je 4. prosinca donijela odluku o nabavi vozila i odluku o odobrenju preuzimanja obveza na teret državnog proračuna u razdoblju od 2026. do 2030. u iznosu od 212.286.643,22 eura, a Odbor za obranu Hrvatskoga sabora 30. listopada 2025. dao je pozitivno mišljenje na nabavu.