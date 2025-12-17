Oglas

Hrvatska nabavlja 420 vojnih kamiona za 212 milijuna eura

Hina
17. pro. 2025. 15:55
Tatra Defence Vehicles

Hrvatska je u Pragu potpisala nabavu do 420 teških terenskih vojnih kamiona Tatra za 212 milijuna eura s isporukom do 2030., u sklopu zajedničke nabave s Češkom i Slovačkom, priopćilo je u srijedu Ministarstvo obrane (MORH).

Prva narudžba podnesena

Prva narudžba u iznosu od gotovo 50 milijuna eura već je podnesena, temeljem koje će se u idućoj godini dostaviti 98 kamiona, 78 vozila TATRA T-815-7 s pogonom 6×6 i njih dvadeset s pogonom 8×8.

Nabava vojnih kamiona financira se zajmom Europske unije putem financijskog instrumenta Security Action for Europe (SAFE).

Vlada je 4. prosinca donijela odluku o nabavi vozila i odluku o odobrenju preuzimanja obveza na teret državnog proračuna u razdoblju od 2026. do 2030. u iznosu od 212.286.643,22 eura, a Odbor za obranu Hrvatskoga sabora 30. listopada 2025. dao je pozitivno mišljenje na nabavu. 

Zajednička nabava sa Slovačkom i Češkom

“Pristupanjem zajedničkoj nabavi Hrvatska osigurava brže opremanje Oružanih snaga potrebnim vojnim vozilima, smanjenje troškova nabave, produbljivanje vojne suradnje sa saveznicima, povećanje interoperabilnosti s partnerskim vojskama i jednostavniju logističku podršku unifikacijom flote”, kaže ministarstvo.

Dodatak Okvirnom sporazumu sa češkom tvrtkom Tatra Defence Systems potpisao je ravnatelj Uprave za naoružanje Ivica Grebenar, zajedno s predstavnicima ministarstava obrane Češke i Slovačke, stoji u priopćenju. 

