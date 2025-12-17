Hrvatska nabavlja 420 vojnih kamiona za 212 milijuna eura

Hrvatska je u Pragu potpisala nabavu do 420 teških terenskih vojnih kamiona Tatra za 212 milijuna eura s isporukom do 2030., u sklopu zajedničke nabave s Češkom i Slovačkom, priopćilo je u srijedu Ministarstvo obrane (MORH).
Oglas
Prva narudžba podnesena
Prva narudžba u iznosu od gotovo 50 milijuna eura već je podnesena, temeljem koje će se u idućoj godini dostaviti 98 kamiona, 78 vozila TATRA T-815-7 s pogonom 6×6 i njih dvadeset s pogonom 8×8.
Nabava vojnih kamiona financira se zajmom Europske unije putem financijskog instrumenta Security Action for Europe (SAFE).
30 Heron 6x6 vehicles (local name for TADEAS) were ordered yesterday for Polish Military— Daniel of Bohemia (@Danny_elMayor) December 16, 2025
Therefore, after the Waran 4x4, which is locally made and assembled Patriot II, it is a second modern Tatra-based wheeled vehicle developed by 🇨🇿 companies (TDV and EA) that was chosen by 🇵🇱 pic.twitter.com/wLVELjOXJd
Vlada je 4. prosinca donijela odluku o nabavi vozila i odluku o odobrenju preuzimanja obveza na teret državnog proračuna u razdoblju od 2026. do 2030. u iznosu od 212.286.643,22 eura, a Odbor za obranu Hrvatskoga sabora 30. listopada 2025. dao je pozitivno mišljenje na nabavu.
Beautiful TADEAS 6x6.— Junsupreme (@RyszardJonski) May 7, 2024
It's a new vehicle developed by TATRA DEFENCE VEHICLE a.s. reaches speeds of up to 120 km/h on hard surfaces and has a load capacity of up to 10 tons.
TADEAS offers space for a driver, commander and up to 11 crew members.
The vehicle can be equipped with… pic.twitter.com/pze8qXAk9s
Zajednička nabava sa Slovačkom i Češkom
“Pristupanjem zajedničkoj nabavi Hrvatska osigurava brže opremanje Oružanih snaga potrebnim vojnim vozilima, smanjenje troškova nabave, produbljivanje vojne suradnje sa saveznicima, povećanje interoperabilnosti s partnerskim vojskama i jednostavniju logističku podršku unifikacijom flote”, kaže ministarstvo.
Dodatak Okvirnom sporazumu sa češkom tvrtkom Tatra Defence Systems potpisao je ravnatelj Uprave za naoružanje Ivica Grebenar, zajedno s predstavnicima ministarstava obrane Češke i Slovačke, stoji u priopćenju.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas