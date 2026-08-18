Rakar o neaktiviranju SRUUK-a u Omišu: "Neka objašnjenja su beskonačno glupa i ignorantska"

"SRUUK im je u prvom redu trebao dati informaciju gdje mogu dobiti više informacija o nastaloj situaciji. I drugo, ako je potrebna evakuacija, gdje i kako će biti izvedena. Prema izvješćima o požaru u Omišu, jedan od problema bio je taj što su ljudi bježali ne znajući kamo trebaju ići pa su zakrčili prometnicu kojom vatrogasci nisu mogli doći tamo gdje su bili potrebni. Nije bilo nikakvog plana ni regulacije. Ne kažem da je SRUUK sve to mogao spriječiti, ali da je mogao ublažiti situaciju - mogao je."