KOJA MU JE ONDA SVRHA?
Rakar o neaktiviranju SRUUK-a u Omišu: "Neka objašnjenja su beskonačno glupa i ignorantska"
Nakon katastrofalnog i razornog požara koji je prošloga četvrtka navečer izbio na području Lokve Rogoznice strelovito se proširivši na Omiš, a u kojemu je jedna osoba smrtno stradala, sedmero ljudi još se bori za život u bolnicama u Splitu i Zagrebu, a deseci su ozlijeđenih, u zraku i dalje visi pitanje zašto te večeri nije bio aktiviran SRUUK - Sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama.
Obilazeći u petak opožareno područje, premijer Andrej Plenković na to je novinarsko pitanje kazao kako je požar bio silno brz te da su "praktički svi građani vidjeli što se događa" jer je izbio noću.
"Što se tiče SRUUK-a, on je radio u brojnim dosadašnjim situacijama. Ovdje je stvar bila očito brza u smislu vjetra i noći", dodao je premijer.
A u subotu je, gostujući na N1, splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban rekao slično kao i premijer Plenković prije njega da se sve dogodilo "pod okriljem noći i svima je bilo vidljivo da se dogodio požar".
Župan: Došlo bi do dodatne panike...
"Razgovarao sam s vatrogascima i kažu da se išlo na tu varijantu (aktiviranja SRUUK-a, nap.a.) došlo bi do dodatne panike među stanovnicima šireg područja i dodatno bi se zakrčio promet i to bi otežalo pristup vatrogasnim službama", kazao je Boban za N1.
No svaki alarm za uzbunu ljude ne umiruje, nego neminovno izaziva strah i "dodatnu paniku", a alat poput SRUUK-a trebao bi ljudima pomoći da se u toj paničnoj situaciji ipak brže i bolje snađu. Uostalom, na stranicama Ravnateljstva Civilne zaštite posvećenima SRUUK-u stoji da je riječ o jedinstvenom alatu kojim se u Hrvatskoj od kolovoza 2023. godine porukama putem mobilnih telefona, brzo i učinkovito obavještava građane i sudionike civilne zaštite o opasnostima koje prijete i mjerama koje je potrebno poduzeti za smanjenje ljudskih žrtava i materijalnih šteta.
Osim toga, SRUUK ima slogan "Upozoren = spašen".
"Kakva bi se ekstra panika izazvala?"
Na pitanje kako komentira objašnjenja zašto SRUUK nije bio aktiviran kada je izbio požar kod Omiša, komunikacijski savjetnik i informatički stručnjak Marko Rakar rekao je kako su "neke reakcije beskonačno glupe i ignorantske".
"Cijela funkcija SRUUK-a je da obavijesti ljude što se događa. Oni su i ovako i onako u panici kad gori svuda oko njih pa ne znam kakvu bi to ekstra paniku SRUUK mogao proizvesti, a da je ljudi već ne osjećaju. To je naprosto besmisleno", kazao je.
Prema Rakarovim riječima, SRUUK je te večeri trebao ljudima objasniti gdje se mogu informirati o onome što se događa.
"SRUUK im je u prvom redu trebao dati informaciju gdje mogu dobiti više informacija o nastaloj situaciji. I drugo, ako je potrebna evakuacija, gdje i kako će biti izvedena. Prema izvješćima o požaru u Omišu, jedan od problema bio je taj što su ljudi bježali ne znajući kamo trebaju ići pa su zakrčili prometnicu kojom vatrogasci nisu mogli doći tamo gdje su bili potrebni. Nije bilo nikakvog plana ni regulacije. Ne kažem da je SRUUK sve to mogao spriječiti, ali da je mogao ublažiti situaciju - mogao je."
Izostalo je ono što je poanta SRUUK-a
Premjer i splitsko-dalmatinski župan kazali su, među ostalim, kako je požar u noći svima bio vidljiv pa nije bilo potrebe aktivirati SRUUK. No vjerojatno je bilo i onih koji su u tim trenucima spavali ili bili u zatvorenome ne bivajući svjesni što se događa nadomak njih. Ili su bili strani turisti koji, za razliku od domaćih stanovnika, možda ne slute razmjere opasnosti ovdašnjih šumskih požara i ne znaju što treba učiniti.
"Tamo su tisuće stranih gostiju koji ne znaju jezik i nemaju iskustava u takvim ekstremnim situacijama kao domaći. Netko tko je došao sa sjevera Njemačke vjerojatno u životu nije vidio šumski požar. Njemu je potrebna informacija što i kako treba učiniti. A to je poanta SRUUK-a koja je izostala", kazao je Rakar.
Svi strani državljani, pojašnjava naš sugovornik, koji se nađu na području izvanrednog događaja zbog kojeg se aktivira SRUUK, dobivaju obavijest putem tog sustava kao i domaće stanovništvo bez obzira na porijeklo mobilnog uređaja.
Aktivira se i strancima u Hrvatskoj
Uostalom, to stoji i na stranicama SRUUK-a: "Stanovnici određenog područja Republike Hrvatske, kao i njegovi posjetitelji, u određenom, kriznom trenutku će preko svojih mobilnih uređaja dobiti poruku upozorenja o izvanrednim događajima na tom području, a koji su potencijalna opasnost za živote i zdravlje ljudi, materijalna dobra ili okoliš, kao što su prirodne katastrofe, velike nesreće, epidemije ili ostale vrste kriza. Uz obavijest o opasnostima koje prijete, poruka će sadržavati i mjere koje je hitno potrebno poduzeti, kako bi se negativne posljedice svele na minimum."
SRUUK se, naime, automatski aktivira i za strane državljane koji se u trenutku krize nalaze na ugroženom području Hrvatske, pod uvjetom da im je mobitel uključen i spojen na mrežu domaćeg mobilnog operatora, odnosno u roamingu.
"Valjda imaju ChatGPT da im prevodi poruke?"
"Ako sustav prepoznaje da je mobilni telefon njemački, na njega treba stići poruka na njemačkom, a ako je talijanski - na talijanskom. Tako bi trebalo biti. Valjda imaju ChatGPT da prevodi obavijesti u SRUUK-u. To je poanta", smatra Rakar.
Kada je koncem svibnja 2023. ministar unutarnjih poslova Davor Božinović predstavljao SRUUK, među ostalim je istaknuo kako su poruke koje će biti poslane u slučaju krizne situacije putem SRUUK-a "spremne na devet stranih jezika i dobivat će ih i stranci koji se u tom trenutku zateknu u Hrvatskoj".
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