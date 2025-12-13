Nakon požara u Zaboku utvrđena onečišćenja zraka: Izdane preporuke za građane

''Po pozivu Grada Zaboka, naši su kolege izašle na teren i obavili mjerenja na nekoliko lokacija. Na nijednoj nije utvrđena prisutnost štetnih kemikalija u zraku, osim na samom požarištu gdje su detektirani neki spojevi iz skupine organskih otapala'', rekao je Cvetković u izjavi medijima u NZJZ-u ''dr. Andrija Štampar''.