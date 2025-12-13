Poseban oprez
Nakon požara u Zaboku utvrđena onečišćenja zraka: Izdane preporuke za građane
Zrak na samom mjestu noćašnjeg požara u objektu tvrtke CIAK u Zaboku onečišćen je organskim otapalima, pokazalo je ispitivanje Nastavnog zavoda za javno zdravstvo 'Dr. Andrija Štampar' koji je stanovništvu izdao preporuke.
Terenskom GC/MS analizom na mjestu požarišta utvrđena je prisutnost onečišćenja iz skupine organskih otapala, među kojima su 2-butanon, butil-acetat, octena kiselina, etilen-glikol i dipropilamin, izvijestio je Zavod.
Građanima je preporučio izbjegavanje područja zahvaćenih požarom i udisanja zagađenog zraka, zatvaranje prozora i vrata, a nakon lokaliziranja požara i pročišćavanja zraka provjetravanje prostorija u kojima se boravi.
Prilikom čišćenja nakon požara potrebno je koristiti zaštitne maske, osobito u zatvorenim prostorima te provoditi vlažno čišćenje površina kako bi se smanjilo podizanje istaloženih čestica.
Izloženost dimovima i parama organskih otapala može uzrokovati iritaciju očiju i dišnog sustava, peckanje u grlu i osjećaj suhoće, a pri višim koncentracijama i blagu pospanost te dezorijentaciju. Dugotrajnija ili intenzivnija izloženost može dovesti do glavobolje, mučnine, vrtoglavice, kašlja, suzenja očiju i nelagode u dišnim organima.
Poseban oprez preporučuje se starijim osobama, djeci, trudnicama te osobama s respiratornim bolestima, koje bi trebale ograničiti boravak u zagađenim područjima. U slučaju pojave otežanog disanja, kašlja, iritacije očiju ili vrtoglavice, savjetuje se javljanje liječniku.
Na ostalim mjernim lokacijama, izvan samog mjesta požarišta, analizom nisu utvrđena podudaranja sa spojevima iz baza podataka Torion i NIST, naveo je Zavod.
NZJZ: Izvan kruga požarišta, na području Zaboku nisu pronađene štetne kemikalije
Mjerenja kvalitete zraka u Zaboku, nakon požara u objektu tvrtke CIAK u mjestu Gubaševo, nisu pokazala prisutnost štetnih kemikalija, osim na samom požarištu, izjavio je u subotu zamjenik ravnatelja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo ''dr. Andrija Štampar'' Bruno Cvetković.
Požar skladišta tvrtke CIAK u industrijskoj zoni u mjestu Gubaševo kraj Zaboka, koji je planuo sinoć iza 23 sata, stavljen je pod kontrolu i trebao bi u potpunosti biti ugašen tijekom dana, izjavio je ranije jutros za Hinu zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Zabok Dražen Sinković.
''Po pozivu Grada Zaboka, naši su kolege izašle na teren i obavili mjerenja na nekoliko lokacija. Na nijednoj nije utvrđena prisutnost štetnih kemikalija u zraku, osim na samom požarištu gdje su detektirani neki spojevi iz skupine organskih otapala'', rekao je Cvetković u izjavi medijima u NZJZ-u ''dr. Andrija Štampar''.
Na samom požarištu utvrđena je prisutnost octene kiseline i butanona, precizirao je.
Iako je požar u međuvremenu stavljen pod nadzor vatrogasaca, građanima koji žive u blizini objekta u industrijskoj zoni u mjestu Gubaševo, i dalje se savjetuje da drže vrata i prozore zatvorenima te da izbjegavaju kretanje na otvorenom.
''Ono što se može očekivati kod udisanja takvih spojeva je iritacija očiju i dišnih puteva te suhoća grla'', rekao je Cvetković.
Pripadnike osjetljivih skupina, kao što su djeca, trudnice i starije osobe, pozvao je da se odmah jave svome liječniku ukoliko osjete neke od navedenih simptoma.
Zbog nepovoljnih meteoroloških prilika, trebat će još neko vrijeme da se zrak pročisti. ''Magla će zasigurno produljiti provjetravanje tog područja'', napomenuo je zamjenik ravnatelja Cvetković.
Noćas građanima poslana poruka SRUUK-a
Ravnateljstvo Civilne zaštite izvijestilo je ranije jutros da je zbog požara skladišta CIAK-a za šire područje Zaboka i Velikog Trgovišća noćas poslana poruka Sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama - SRUUK, kojom se građani zamoljeni da zatvore prozore, ne približavaju se mjestu požara i prate upute nadležnih.
"U 3,24 sata na traženje načelnika Stožera civilne zaštite Grada Zaboka iz Operativnog centra CZ Ravnateljstva CZ, za šire područje Zaboka i Velikog Trgovišća poslana je poruka Sustava za novo upozoravanje i upravljanje krizama - SRUUK. Građane se moli da zatvore prozore i ne približavaju se mjestu požara, te prate upute nadležnih službi", objavilo je Ravnateljstvo CZ na platformi X.
