FOTO / Požar kod Zaboka pod nadzorom, objavljeni detalji mjerenja kvalitete zraka

Župan je rekao da su vatrogasne snage vrlo brzo stigle na mjesto događaja. „Prva je stigla Javna vatrogasna postrojba Zaboka za tri minute, aktivirana je Vatrogasna zajednica grada Zaboka, Oroslavja i općine Veliko Trgovišće, a stigla je i JVP Krapina. Bilo je oko 60 vatrogasaca s velikim brojem vozila, svi hidranti bili su u funkciji i vode je bilo dovoljno”, istaknuo je Kolar.