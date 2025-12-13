FOTO / Požar kod Zaboka pod nadzorom, objavljeni detalji mjerenja kvalitete zraka

Požar koji je sinoć izbio u zgradi tvrtke CIAK u industrijskoj zoni Gubaševo kraj Zaboka stavljen je pod nadzor, a krapinsko-zagorski župan Željko Kolar izjavio je da preliminarni rezultati mjerenja kvalitete zraka ne upućuju na prisutnost opasnih tvari štetnih za zdravlje ljudi.
Požar bi tijekom subote trebao biti ugašen, a stanovnicima u krugu od jednog kilometra preporučeno je da ne otvaraju prozore i vrata do službene obavijesti o rezultatima mjerenja.
Na terenu su tijekom noći bile sve nadležne službe, a požarište su obišli župan Kolar i gradonačelnica Zaboka Valentina Đurek.
Župan je rekao da su vatrogasne snage vrlo brzo stigle na mjesto događaja. „Prva je stigla Javna vatrogasna postrojba Zaboka za tri minute, aktivirana je Vatrogasna zajednica grada Zaboka, Oroslavja i općine Veliko Trgovišće, a stigla je i JVP Krapina. Bilo je oko 60 vatrogasaca s velikim brojem vozila, svi hidranti bili su u funkciji i vode je bilo dovoljno”, istaknuo je Kolar.
Dodao je da zbog vrste materijala nije bilo moguće spasiti zahvaćeni objekt.
„Najvažnije je da nije bilo stradalih radnika, kao ni ozlijeđenih vatrogasaca, iako je gašenje bilo izuzetno zahtjevno zbog solarnih panela, bačava i povremenih detonacija”, rekao je.
Provedena mjerenja
Nastavni zavod za javno zdravstvo 'Dr. Andrija Štampar' tijekom noći proveo je mjerenja, kazao je župan.
„Izvršena su mjerenja oko samog objekta te na području Zaboka, Oroslavja, Velikog Trgovišća i okolnih naselja. Preliminarni rezultati ne upućuju na prisutnost opasnih tvari štetnih za zdravlje ljudi”, rekao je, dodavši da će službeni nalazi biti objavljeni po zaprimanju.
Hanžek: Zapalio se otpad, ne znamo na koji način
Gradonačelnica Zaboka Valentina Đurek rekla je da je dojava o požaru zaprimljena u 23.05 sati te da su građani u krugu od jednog kilometra noćas obaviješteni da ne otvaraju prozore i spuste rolete, isključivo iz preventivnih razloga.
„Preliminarni rezultati nisu pokazali ništa zabrinjavajuće, no pričekat ćemo službene nalaze kako bismo imali potpunu informaciju”, kazala je Đurek.
Voditelj kvalitete poslovanja u CIAK-u Ivan Hanžek rekao je da šteta još nije procijenjena.
„Izgorio je otpad i dio hale, izgorjela je i kompletna nadstrešnica od 2000 kvadrata, skladišni dio od oko 1600 kvadrata, a došlo je do zapaljenja otpada. Ne znamo na koji način je do toga došlo, izuzimaju se snimke sa sigurnosnih kamera i očevid je u tijeku”, rekao je Hanžek.
Na upit o kojoj je vrsti otpada riječ, odgovorio je da 'takav otpad ima svako kućanstvo i malo ozbiljnija firma' te da su to ambalaža, krpe, filteri, kante, boje i lakovi, dok su akumulatori na drugoj lokaciji koja nije zahvaćena požarom.
