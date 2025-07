Napravljen novi korak za važni prometni koridor u Zagrebu. Pogledajte kartu napretka radova

Grad Zagreb

Prva etapa, duga 1230 metara, proteže se od kružnog toka na raskrižju Kolakove i Dankovečke do raskrižja s Ulicom Klin. Druga etapa obuhvaća dionicu od Ulice Klin do produžene Branimirove, duljine 1397 metara, dok treća etapa, duga 205 metara, seže od produžene Branimirove do Ulice Emanuela Vidovića, objašnjavaju.

Nakon što je završena javna nabava za izvođenje radova na trećoj etapi Kolakove ulice, Grad Zagreb je pokrenuo postupak nabave radova za izgradnju prve i druge etape, od Dankovečke do produžene Branimirove, javljaju s Radićeva trga. Zajedno s produljenjem Branimirove ulice, Kolakova će činiti novi prometni koridor sjeverno od Avenije Dubrava i Zagrebačke ceste u Sesvetama te prometno rasteretiti središnje prometnice u ove dvije zagrebačke četvrti.

"U sljedeće dvije godine izgradit ćemo oko sedam kilometara novih prometnica na sjeveru Dubrave i Sesveta, četvrti koje zajedno imaju više stanovnika nego bilo koji drugi grad u Hrvatskoj nakon Zagreba – istaknuo je gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Trasa buduće Kolakove, napominju iz Grada, definirana je Generalnim urbanističkim planovima Zagreba i Sesveta, a 39 metara široki koridor pratit će tokove potoka Trnava i Čučerska Reka, koji će ostati otvoreni vodotoci integrirani u ozelenjeni prometni pojas. U sklopu zahvata predviđena je i gradnja obostrane biciklističko-pješačke staze širine 4,5 metara, autobusnih stajališta, dva mosta preko potoka, komunalne infrastrukture te krajobrazno uređenje cijelog koridora.

Podsjećaju da je, kako bi produžena Kolakova uspješno rasteretila prometnice u okolici, osim Branimirove važno je izvesti i produžetak Ulice Klin do Lektrščice na sjeveru. Riječ je o 804 metra ceste s pratećom infrastrukturom i mostom preko potoka Čučerska Reka. Investicija vrijedna oko 4,4 milijuna eura bez PDV-a također se planira iz gradskog proračuna, a radovi su započeli u lipnju.

Projekt izgradnje Kolakove i Branimirove ulice predstavlja jedan od strateških cestovnih zahvata u drugom Tomaševićevom mandatu, a u cijelosti se financira iz gradskog proračuna, kažu. Ukupna vrijednost izgradnje produžene Kolakove procjenjuje se na oko 25 milijuna eura bez PDV-a. Sve faze Kolakove planirane su za početak izgradnje tijekom ove godine, a završetak radova očekuje se 2027. godine.