Našli smo Bandićev popis predizbornih obećanja iz 2009. godine. Većinu ih čujemo i uoči ovogodišnjih izbora

Ako je prošla godina bila superizborna s parlamentarnim, europskim i predsjedničkim izborima, onda će ovogodišnji lokalni izbori biti - superizbori.

Ti opsegom najveći izbori bit će prava politička bojišta. Ne samo u najvećim gradovima – Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku, gdje su na lokalnim izborima uvijek u igri visoki ulozi i velik broj gradonačelničkih kandidata, nego i u manjim gradovima poput Vukovara, Pule, Sinja, Dubrovnika…

Bliže se lokalni izbori: Tomašević već ima 8 protukandidata, Puljku neće biti lako… Evo gdje je zasad najmanja gužva

Već sada je jasno da će lokalni izbori 2025. u Zagrebu, i za gradonačelnika i za Gradsku skupštinu, biti bespoštedni te da bi na njima mogao biti oboren rekord prošlih izbora kada se za mjesto gradonačelnika natjecalo čak 10 kandidata. Već je, službeno i neslužbeno, kandidature najavilo najmanje desetoro njih. Uz aktualnog gradonačelnika Tomislava Tomaševića (Možemo!) to su još kandidati stranaka Mislav Herman (HDZ), Branko Kolarić (SDP), Ivica Lovrić (Plavi grad) i Vedran Jerković (Fokus) te poveći zbor nezavisnih: Davor Bernardić, Trpimir Goluža, Mislav Žagar, Pavle Kalinić, Tomislav Jonjić, Ivan Bašić…

Megapopis izbornih obećanja

Prije nego što se popis kandidata za gradonačelnika glavnoga grada upotpuni i prije nego što javnost od svakoga čuje što planira učiniti ako postane gradonačelnik, nije zgorega vratiti se šesnaest godina unatrag, do 2009. godine, kada su na lokalnim izborima građani prvi puta izravno birali gradonačelnike. U Zagrebu je tada već osam godina na vlasti bio Milan Bandić, u to vrijeme član SDP-a.

Zagreb čekaju superizbori, spominje se desetak kandidata. “Procjenjuju da je Tomašević slab”

Iz gomile raznog promidžbenog materijala izvukli smo 16 godina star Bandićev predizborni letak u obliku kartoline na čijoj je prednjoj strani njegova sada već arhetipska slika kako u odijelu i lakiranim cipelama gazi nekom blatnjavom stazom Kozari puteva. Na poleđini te razglednice pobrojana su čak 22 predizborna obećanja za koja je tada jamčio onima koji mu daju glas.

Naravno da je tako opširan popis obećanja teško ostvariv i u nekoliko, a kamoli u jednom mandatu. No baš stoga taj Bandićev megapopis postao je svojevrsni izborni “šalabahter obećanja” koji je na sljedećim dvama izborima – 2013. i 2017. godine, prepisivao ili dopunjavao, a vjerojatno bi i na onim trećima, 2021. godine, da je poživio.

Bandićev ‘šalabahter’ još uvijek aktualan

Od tih obećanja neka su posve općenita (na primjer, izgradnja i rekonstrukcija značajnijih prometnica ili poticanje industrijske proizvodnje) no većina ih je bila vrlo konkretna. Također, većina ih nije konkretizirana, odnosno ispunjena.

Tko je bio Milan Bandić?

Ovaj Bandićev popis poslije je služio i drugima kao “šalabahter” no to prepisivanje i recikliranje istih projekata zapravo govori o potrebama Grada Zagreba kojima, eto, treba dugi niz godina i mandata da bi bili realizirani.

Spomenimo samo neke s “Bandićevog šalabahtera”, prisjetimo se kako su i jesu li završili te tko ih i danas obećava.

MOSTOVI JARUN I BUNDEK

Oba mosta zamišljena su kao dio rasterećenja gradskog prometa. Milan Bandić ih nije izgradio u svoja tri mandata nakon što je to prvi puta obećao. Prije nekoliko tjedana gradonačelnik Tomašević oživio je ideju izgradnje Jarunskog mosta preko Save kao “jedan od najvažnijih projekata gradske vlasti” kazavši da će biti izgrađen do kraja 2028. godine.

Gradnju mostova Jarun i Bundek najavljuju sada i Bernardić i Lovrić kao i Trpimir Goluža koji u svome mandatu, ako ga dobije, najavljuje i pripremu dokumentacije za još dva prekosavska mosta do 2033. godine.

NOVI NISKOPODNI TRAMVAJI

Bandić je dijelom ispunio ovo obećanje dano pred izbore 2009. s tim da je zadnji niskopodni tramvaj svečano pustio u promet 2010. godine. Otada pa sve do ovog ponedjeljka, kada je prvi sljedeći (Končarev NT2400) Tomašević svečano ispratio na vožnju, prošlo je čak desetljeće i pol. Tomašević je time stavio kvačicu na svome šalabahteru.

PRIGRADSKA LAKA ŽELJEZNICA (I METRO)

Otkako se Zagreb zadnjih godina sve više guši u prometnim gužvama, sve češće se iznova spominje potreba za lakom prigradskom željeznicom, jednim od Bandićevih neispunjenih obećanja koje sada spominje većina kandidata.

Primjerice, Davor Bernardić najavljuje “kružnu gradsku željeznicu”, a Ivica Lovrić na istom tragu bombastičnije oživljava još jedno staro Bandićevo obećanje: metro.

AUTOMATSKO UPRAVLJANJE PROMETOM

Ovaj projekt i sam Bandić je svojedobno izvukao s dna ladice jer se o sustavu automatskog upravljanja prometom u Zagrebu govorilo još od 1970-ih. On je svoje obećanje iz 2009. ponovio i pred izbore 2013. najavivši tada uvođenje tog sustava do 2020. godine. Do danas je u kakav-takav sustav umrežena tek polovica od ukupno 150 semaforiziranih raskrižja u gradu.

Jedna karta zagolicala je maštu i obnovila staro pitanje: Treba li Zagrebu metro? “Imali bismo ogroman problem”

I sadašnja gradska vlast osvježila je ideju završetka Centar za nadzor i upravljanje prometom (CNUP) koji je trenutno sveden na jednu sobu te najavila da će biti proširen i dovršen.

KONGRESNI CENTAR

Bandić je obećanje gradnje “najsuvremenijeg kongresnog centra” kod hotela Westin ili na istočnoj strani Zagrebačkog velesajma najavio 2009. pa ponovio izborne 2013. zatim još jednom neizborne 2019. godine. Sve je ostalo na obećanju koje nitko od današnjih kandidata zasad ne spominje.

TERME ZAGREB

Za ovaj projekt koji je Bandić najavio pred izbore 2009. činilo se da će osnivanjem istoimene tvrtke 2011. godine nešto i biti. No tvrka koju su zajednički osnovali Grad Zagreb i INA ugašena je 2019. pa od gradnje termalnog kupališta na južnom ulazu u grad nije bilo ništa. Kao svojevrsni nadomjestak tomu javio se Tomaševićev projekt bazena u Španskom koji će, kako je rečeno prije nekoliko tjedana, biti dovršen 2026. godine. Kompleks bi trebao uključivati bazene, wellness, spa, saune i slične sadržaje.

DINAMOV STADION

Dovršetak izgradnje Dinamovog stadiona jedno je od mnogo puta recikliranih obećanja nekadašnjeg gradonačelnika. Sadašnji gradonačelnik u studenome je najavio izgradnju novog stadiona u Kranjčevićevoj (na slici) koja treba započeti u ožujku i završiti do rujna iduće godine. Zamišljeno je da potom Dinamo i nogometna reprezentacija igraju u Kranjčevićevoj dok u Maksimiru ne bude izgrađen novi stadion, navodno do 2028. godine. I obećanje izgradnje novog stadiona čut će se iz usta većine kandidata.

SVEUČILIŠNA BOLNICA

Nikad dovršenu Sveučilišnu bolnicu u novozagrebačkom naselju Blato, čija je gradnja počela davne 1985. godine, ali nikad nije završila, mnogi danas s pravom nazivaju “sramotom Zagreba”. Isto tako, nema tko nije s pozicije vlasti ili pretendenta na vlast, i gradsku i državnu, najavljivao da će ondje dovršiti započeto. Bandić je i to najavio 2009., a deset godina kasnije s premijerom Andrejom Plenkovićem potpisao sporazum o pripremi projekta Izgradnje nacionalne dječje bolnice.

Bolnice nema ni nakon 40 godina, ali stiže dokumentarac

Lani u travnju kasnije neslavno smijenjeni ministar zdravstva Vili Beroš najavio je da nas “samo još jedan korak dijeli od početka gradnje”. Tomašević je, pak, više puta isticao da je riječ o državnom projektu, a jesenas je dogovarao s Vladom da gradnja započne najesen ove godine. SDP-ov gradonačelnički kandidat Branko Kolarić nedavno je gradnju bolnice u Novom Zagrebu najavio kao prioritet u svome mandatu ako postane gradonačelnik. Pavle Kalinić također spominje dovršetak bolnice u Blatu.

