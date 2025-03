Vodostaj rijeke Une i dalje najkritičniji: Stanje više-manje stabilo

Podijeli :

U Hrvatskoj i dalje rastu vodostaji a najkritičnije je na rijeci Uni kod Hrvatske Kostajnice gdje je proglašeno izvanredno stanje obrane od poplava, te je oko 18 sati dosegnut vrhunac vodnog vala, no ne očekuje se daljnji porast vodostaja.

“Već tijekom noći će nastupiti lagana relaksacija stanja i opadanje vodostaja”, rekao je Hini u subotu predvečer Tomislav Novosel iz Glavnog centra obrane od poplava Hrvatskih voda.

U obrani od poplava angažirano više od 600 vatrogasaca: Najgore u Slavoniij FOTO / Pala ogromna količina kiše u Orahovici, neki nisu uspjeli obraniti kuće

Vodostaji su prema njegovim riječima je u skladu s prognozama.

Una je oko 18 sati dosegnula 485 centimetara, što, dodao je Novosel, ne ugrožava kuće ni stanovništvo. Ne očekuje se da će vodostaj preći razinu od plus 490 centimetara.

Zasad montažno-demontažni sustav u cijeloj svojoj duljini od 540 metara odolijeva pritiscima rijeke Une i stanje je više-manje stabilno na području grada Hrvatske Kostajnice, rekao je Novosel.

Ranijih godina pri tako visokim vodostajima kuće tik uz rijeku Unu znale su imati i po više od metar vode, a sada je to izbjegnuto zahvaljujući tom sustavu.

No, problem je poplavljene državna cesta uzvodno i nizvodno od Kostajnice pa je onemogućeno prometovanje uzvodno prema Dvoru i nizvodno prema Dubici.

Na karlovačkom području na snazi su izvanredne mjere obrane od poplava za Kupu i Koranu, ali se veći problemi ne očekuju jer vodostaji neće premašiti crvenu liniju od 800 centimetara na kojoj počinju ozbiljniji problemi.

Što se tiče Save od danas ujutro su uvedene izvanredne mjere obrane od poplava na Jasenovačkom području. Cesta prema naselju Mlaka je pod vodom i nažalost naselje Mlaka je odsječeno od Košutarice, odnosno Jasenovca.

Na području donjeg toka Save, nizvodno od Jasenovca sve do Županje u idućih nekoliko dana očekuje se provođenje redovnih mjera obrane od poplava.

Veće ugroze se ne očekuju jer će vodostaj biti na području naselja Davor metar niži u odnosu na 2014., na području Slavonskog Broda metar i pol niži, a na području Šamca i Županje dva do dva i pol metra niži.

Generalno stanje je dobro, ali naravno ne smijemo se opustiti jer sigurno ovo su visoki vodostaji, visoki su pritisci na nasipe, treba jednostavno iskontrolirati situaciju do kraja”, rekao je Novosel.

Stanje u Slavoniji je puno bolja u odnosu na jučer te slijedi sanacija štete, odnosno čišćenje i sušenje poplavljenih objekata.

Poplavljena područja obišli su danas ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković i generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković.

“Još će biti porasta vodostaja s obzirom na to da je i Mrežnica iznimno visoka pa ulazi u Koranu i izlazi u Kupu i zajednički rade uspon prema Savi i Kupi što diže razinu i vodostaja rijeke Kupe na području grada Karlovca, što će sigurno biti i tijekom noćnih i jutarnjih sati tako da će i dalje biti porasta vodostaja, no to nisu vodostaji koji bi trebali ozbiljnije ugroziti sustav obrane od poplava”, kazao je Đuroković.

Od sutra se očekuje relaksaciju stanja, a oko jutarnjih, podnevnih ili poslijepodnevnih sati i stagnaciju, odnosno opadanje vodostaja na karlovačkom području, ali sve će se to premještati prema petrinjskom području i izvršiti dodatni pritisak rijeke Kupe i na rijeku Save tako da ćemo imati i visoke vodostaje na području Jasenovca, no sve bi to trebalo biti u domeni vodostaji koji se mogu kontrolirati u pogledu svih mjera obrane od poplava“, doda je.

