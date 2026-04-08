PRIJAVE DO 12. TRAVNJA
Tomašević: O pomoći građanima za štete od nevremena ovaj mjesec na Skupštini
Gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je u srijedu da će odluka o financijskoj pomoći građanima u iznosu 70 posto za štete od nevremena na stambenim objektima i osobnim automobilima biti na sjednici Gradske skupštine ovaj mjesec, a ona o 50 posto na nadgrobnim spomenicima u svibnju.
Građani su dosad prijavili oko 2900 šteta od nedavnog nevremena koje je pogodilo Zagreb, rekao je Tomašević na konferenciji za novinare.
Podsjetio je da je rok za prijavu do 12. travnja, te je pozvao građane da prijave štete kako bi od Grada mogli dobiti financijsku pomoć u iznosu 70 posto.
"Znači, tko god ima štetu na stambenom objektu ili na automobilu šteta će mu, ukoliko nije osiguran, biti financirana od strane Grada, kao financijska pomoć u iznosu 70 posto", istaknuo je Tomašević. Podsjetio je i da je apsolutni iznos 15.000 eura za stambene objekte i 5000 eura za osobne automobile.
Rekao je da je odluka vezana za financijsku pomoć Grada za štete na stambenim objektima i na automobilima na javnom savjetovanju u skraćenom postupku te da su vladajuća većina u Gradu - SDP i Možemo! dogovorili da ta odluka po hitnom postupku ide na sljedeću sjednicu Gradske skupštine u ovom mjesecu.
Istaknuo je da na teren izlazi 100-tinjak zaposlenika Gradske uprave te će dokumentirati i fotografirati štetu koju su građani prijavili. Rekao je da nemaju financijske procjene koliko će isplata pomoći stajati gradski proračun jer prijave i dalje stižu. Ipak, smatra da će ukupna šteta biti nešto veća nego što je bila 2023. kada je Zagreb pogodilo olujno nevrijeme.
Puno veću štetu nedavno je nevrijeme počinilo i na gradskim grobljima te će se ići sa posebnom odlukom na sjednicu Gradske skupštine u svibnju. U skladu s dogovorom Možemo! i SDP-a Skupštini će se predložiti da se omogućiti isplata 50 posto pomoći građanima u odnosu na štetu nastalu na nadgrobnim spomenicima, a maksimalni iznos bit će 3000 eura, rekao je gradonačelnik.
Najavio je da će tu štetu na nadgrobnim spomenicima građani prijavljivati Zagrebačkom holdingu koji će objaviti na koji način će to raditi.
Radovi na garaži u Klaićevoj očekuju se koncem godine
Tomašević je istaknuo i da je izdana građevinska dozvola za projekt podzemne garaže sa 860 parkirališnih mjesta u Klaićevoj ulici, ispod srednjoškolskog igrališta, u lipnju očekuju da će krenuti s javnom nabavom za izvođača radova, a početak radova očekuju krajem ove godine.
Vezano za novi Maksimirski stadion, podsjetio je da je zajedničkim naporima Vlade i Grada objavljen međunarodni arhitektonsko-urbanistički natječaj koji je u tijeku. Rekao je i da na natječaju traže i urbanističku organizaciju prostora i za tri ostala sportska objekta - Atletski stadion, Rukometnu dvoranu i Dvoranu za košarku i futsal.
Tomašević je istaknuo da osim troška samog stadiona od 175 milijuna eura bez PDV-a, koji zajedno financiraju Vlada i Grad, imaju i dodatan zajednički trošak rušenja za koji ne znaju koliki će biti zato jer se trenutno projektira sam projekt rušenja stadiona, a pojavio se i dodatni trošak izmještanja parovoda od četiri milijuna eura. Rušenja stadiona očekuje se sljedeće godine, rekao je Tomašević.
Zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Danijela Dolenec rekla je da su Zagrepčani prihvatili javne bicikle "Bajs" i sada su na preko 67.000 korisnika, što je dvostruka brojka u odnosu na listopad i studeni prošle godine.
Tomašević je rekao kako nisu točne kritike oporbe vezane za aferu Hipodrom da nakon nagodbi novci neće biti vraćeni Gradu, te da je propustio priliku i da je Grad izgubio 1,5 milijuna eura. "Znači sav novac koji je ukraden, što apsolutno osuđujem, mora biti vraćen gradskoj ustanovi i kad presude postanu pravomoćne će USO u parničnom postupku potraživati taj novac u cijelosti", poručio je Tomašević.
Za tvrdnju gradskih zastupnika Maria Župana (HDZ) i Dine Dogan (nezavisna) da je na Ustavnom sudu koji je odbacio tužbu Grada zbog odluke Vlade o dočeku rukometaša vodio unaprijed izgubljen spor i da će cijenu platiti građani i da je to bila politički motivirana odluka, Tomašević je rekao da je uloga oporbe da kritizira. Podsjetio je da je Gradska skupština dala suglasnost za pokretanje ustavne tužbe, a paralelno s tim je pokrenuta i upravna tužba tako da se upravni spor i dalje vodi pred Upravnim sudom, a ako bude potrebno onda će se vraćati na Ustavni sud, ovisno o presudi Upravnog suda.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare