Tomašević: O pomoći građanima za štete od nevremena ovaj mjesec na Skupštini

Za tvrdnju gradskih zastupnika Maria Župana (HDZ) i Dine Dogan (nezavisna) da je na Ustavnom sudu koji je odbacio tužbu Grada zbog odluke Vlade o dočeku rukometaša vodio unaprijed izgubljen spor i da će cijenu platiti građani i da je to bila politički motivirana odluka, Tomašević je rekao da je uloga oporbe da kritizira. Podsjetio je da je Gradska skupština dala suglasnost za pokretanje ustavne tužbe, a paralelno s tim je pokrenuta i upravna tužba tako da se upravni spor i dalje vodi pred Upravnim sudom, a ako bude potrebno onda će se vraćati na Ustavni sud, ovisno o presudi Upravnog suda.