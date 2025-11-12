Nesreća trajekta Lastovo: Ministarstvo mora podnijelo prekršajni optužni prijedlog

Iz ministarstva su u srijedu, na upit Hine o stanju predmeta koji se vodi radi pomorske nesreće trajekta Lastovo u kojoj su lani u kolovozu u malološinjskoj luci poginula tri pomorca, odgovorili da je ministarstvo, u suradnji i koordinaciji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Rijeci, podnijelo prekršajni optužni prijedlog.