Nestašica lijeka, a tek se očekuje vrhunac gripe, liječnici upozoravaju

"Cijelo vrijeme ove sezone gripe zapravo lijek je bio ograničeno dostupan.(...) Nije bilo pedijatrijskih doza, tekućih za male bebe koji su isto imale gripu, tako da su u ljekarnama izrađivale sirupe za njih da bi mogli imati adekvatnu dozu. To je možda bio zapravo i najveći problem za liječnike i za roditelje jer nije uvijek lako naći ljekarnu koja to može izraditi zbog gužvi ili zbog uvjeta koje imaju u ljekarnama", objasnila je za Dnevnik.hr Ana Soldo, predsjednica Hrvatske ljekarničke komore.