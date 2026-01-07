Nestašica lijeka, a tek se očekuje vrhunac gripe, liječnici upozoravaju

Ljekarne su imale ograničene količine lijekova, a porastom zaraženih police su se ispraznile. Liječnici upozoravaju - novi val tek dolazi.
Sezona gripe i dalje ne jenjava, a sada je u nekim ljekarnama nedostupan i lijek koji ublažava simptome. Iako je gripa počela ranije nego inače, liječnici ističu da bi vrhunac tek trebao uslijediti.
"Cijelo vrijeme ove sezone gripe zapravo lijek je bio ograničeno dostupan.(...) Nije bilo pedijatrijskih doza, tekućih za male bebe koji su isto imale gripu, tako da su u ljekarnama izrađivale sirupe za njih da bi mogli imati adekvatnu dozu. To je možda bio zapravo i najveći problem za liječnike i za roditelje jer nije uvijek lako naći ljekarnu koja to može izraditi zbog gužvi ili zbog uvjeta koje imaju u ljekarnama", objasnila je za Dnevnik.hr Ana Soldo, predsjednica Hrvatske ljekarničke komore.
A novi val gripe trebao bi tek uslijediti - liječnik predviđa, kad se djeca vrate s praznika u školu. Ako osjetite simptome lijek treba uzimati po preporuci, poručuje.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
