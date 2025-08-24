New York Times: Thompsonov pozdrav iz ere fašizma podsjetio na krvavu prošlost Hrvatske

Na tom koncertu, ali i na onome u Sinju mjesec dana kasnije, mnogi posjetitelji nosili su crne beretke i majice koje su podsjećale na uniforme ustaša, vojne formacije koja je upravljala Nezavisnom Državom Hrvatskom. Na nekim od majica bio je ispisan i ustaški pozdrav. Brutalnost tog režima bila je toliko velika da je i jedan visoki nacistički zapovjednik u Hrvatskoj izjavio kako su ustaše poludjeli svjedočeći masovnim ubojstvima, mučenjima i silovanjima. Povjesničari procjenjuju da je režim odnio stotine tisuća života, najviše Srba, ali i Židova, Roma te političkih protivnika.