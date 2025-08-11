Dalija Orešković: Ovo je proizvod vlasti, Thompsona, Dalića i Crkve

Saborska zastupnica Dalija Orešković ponovno je na društvenim mrežama komentirala pozdrav "Za dom spremni".
"Dišpet? Bit će da su dišpetni prema dvostrukim konotacijama. Jer ako može u Hrvatskom saboru, može i na stadionima, to su poručili šefu. Vlast je rekla da je za dom spremna", objavila je Orešković na Facebooku.
Dan ranije se osvrnula na ponašanje Torcide tijekom utakmice između Hajduka i Gorice. Torcidaši su na sjevernoj tribini Poljuda zapalili srpsku zastavu te vikali "Za dom spremni".
Istaknuli su i ukradene transparente s ćiriličnim natpisima te pritom zapjevali "Kiša pada, kiša pada, Srbija propada".
"Ovo je proizvod vlasti"
"Plenković je postigao ono što je htio. Ovo nije samo incident huligana i praznih glava. Ovo je proizvod vlasti, Thompsona, Dalića i Crkve i njihove verzije hrvatstva, domoljublja, vjere i zajedništva. Netko želi simbole HND i ustaše prikazati kao heroje Domovinskog rata, a s takvima nema zajedništva. To nije naša Hrvatska.
Pozdrav 'Za dom spremni' je napad na naš identitet i vrijednosti, to je napad i na samu Oluju, a ne njezina proslava. Zapaliti srpsku zastavu na utakmici između dva hrvatska kluba je koreografija aktualne vlasti, a ne navijača. Nema tu Hajdukovaca", napisala je Orešković na Facebooku.
