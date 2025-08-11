Oglas

komentirala ustaški pozdrav

Dalija Orešković: Ovo je proizvod vlasti, Thompsona, Dalića i Crkve

author
N1 Info
|
11. kol. 2025. 20:39
Dalija Orešković
N1

Saborska zastupnica Dalija Orešković ponovno je na društvenim mrežama komentirala pozdrav "Za dom spremni".

Oglas

"Dišpet? Bit će da su dišpetni prema dvostrukim konotacijama. Jer ako može u Hrvatskom saboru, može i na stadionima, to su poručili šefu. Vlast je rekla da je za dom spremna", objavila je Orešković na Facebooku.

Dan ranije se osvrnula na ponašanje Torcide tijekom utakmice između Hajduka i Gorice. Torcidaši su na sjevernoj tribini Poljuda zapalili srpsku zastavu te vikali "Za dom spremni".

Istaknuli su i ukradene transparente s ćiriličnim natpisima te pritom zapjevali "Kiša pada, kiša pada, Srbija propada".

"Ovo je proizvod vlasti"

"Plenković je postigao ono što je htio. Ovo nije samo incident huligana i praznih glava. Ovo je proizvod vlasti, Thompsona, Dalića i Crkve i njihove verzije hrvatstva, domoljublja, vjere i zajedništva. Netko želi simbole HND i ustaše prikazati kao heroje Domovinskog rata, a s takvima nema zajedništva. To nije naša Hrvatska.

Pozdrav 'Za dom spremni' je napad na naš identitet i vrijednosti, to je napad i na samu Oluju, a ne njezina proslava. Zapaliti srpsku zastavu na utakmici između dva hrvatska kluba je koreografija aktualne vlasti, a ne navijača. Nema tu Hajdukovaca", napisala je Orešković na Facebooku.

Teme
dalija orešković thompson ustaški pozdrav za dom spremni zds zlatko dalić

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ