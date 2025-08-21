Sud se oglasio o oslobađajućoj presudi mladiću koji je prije Thompsonovog koncerta u kamere uzviknuo ZDS

"Sud je imao u vidu sve okolnosti konkretnog događaja, mjesto, vrijeme, način postupanja okrivljenika, odnosno da je uzviknuo 'Za dom spremni', u općoj euforiji radosti prije Thompsonovog koncerta, koji je protekao radosno i u miru bez incidenata. Činjenica je i kako jedna od njegovih pjesama počinje upravo tim riječima. Postavlja se pitanje treba li onda tužitelj biti dosljedan i procesuirati sve sudionike povijesnog koncerta njih pola milijuna, među njima i predsjednika Sabora i nazočne ministre", zapitala se sutkinja.