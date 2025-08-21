Sud se oglasio o oslobađajućoj presudi mladiću koji je prije Thompsonovog koncerta u kamere uzviknuo ZDS

Općinski prekršajni sud u Zagrebu oglasio se o nepravomoćnoj presudi kojom je 26-godišnji mladić oslobođen krivnje za remećenje javnog reda i mira uzvikivanjem pozdrava "Za dom spremni" usred javljanja uživo HRT-ove novinarske ekipe. Sa suda kažu da ne mogu komentirati presudu jer je - nepravomoćna.
Sutkinja Mirela Prstec Baterelo zaključila je da mladić nije prekršio zakon. Prema njezinu obrazloženju ZDS je uzviknut tijekom "radosnog iščekivanja" koncerta Marka Perkovića Thompsona koji i sam u jednoj svojoj pjesmi koristi taj poklič, javlja Index.hr.
Kako je oslobađanje obrazložila sutkinja?
Doduše, potvrdila je da je u pitanju pozdrav korišten u Nezavisnoj državi Hrvatskoj, no kasnije ga je u Domovinskom ratu prihvatio HOS koji je, kako kaže sutkinja, bio okosnica otpora velikosrpskim snagama. Zatim je, rekonstruirala je sutkinja, HOS integriran u Hrvatsku vojsku, a na njegovu grbu nalazi se taj isti pozdrav.
"U konkretnom slučaju u radosnom iščekivanju koncerta Marka Perkovića Thompsona, gdje su svirane i pjevane njegove pjesme na ulicama Zagreba, između ostalog izrečene su riječi 'Za dom spremni' u eter prilikom javljanja uživo. Time nije narušen javni red i mir građana, niti je to predstavljalo manifestaciju rasističke ideologije, prezir prema drugim ljudima zbog njihove vjerske etničke pripadnosti te trivijalnost žrtava zločina protiv čovječnosti", navodi se u obrazloženju.
Sutkinja piše o "općoj euforiji prije koncerta koji je protekao radosno"
"Sud je imao u vidu sve okolnosti konkretnog događaja, mjesto, vrijeme, način postupanja okrivljenika, odnosno da je uzviknuo 'Za dom spremni', u općoj euforiji radosti prije Thompsonovog koncerta, koji je protekao radosno i u miru bez incidenata. Činjenica je i kako jedna od njegovih pjesama počinje upravo tim riječima. Postavlja se pitanje treba li onda tužitelj biti dosljedan i procesuirati sve sudionike povijesnog koncerta njih pola milijuna, među njima i predsjednika Sabora i nazočne ministre", zapitala se sutkinja.
Na kraju je zaključila kako nema poveznice između mladića koji je vikao "Za dom spremni" i ustaškog režima, pa je donijela oslobađajuću presudu. Nije propustila naglasiti kako "Za dom spremni" nije zakonom zabranjen već se odlučuje od slučaja do slučaja.
Već je bilo oslobađanja
Pozvala se pritom i na jednu raniju presudu Visokog prekršajnog suda RH u slučaju u kojem je okrivljenik oslobođen isticanja pozdrava "Za dom spremni". No u tom slučaju radilo se o obilježavanju 30. godišnjice osnutka HOS-a, pa je i prema tumačenju povjerenstva koje je analiziralo moguću uporabu tog pozdrava to bila prigoda gdje je on dopušten.
Sutkinji Prstec Batarelo čekanje Thompsonovog koncerta na ulicama Zagreba također je bila prigoda da se urla ustaški pozdrav.
Što kaže sud?
Index.hr od suda je tražio da im službeno dostavi cijelu presudu i obrazloženje.
"U navedenom predmetu donesena je nepravomoćna oslobađajuća presuda koja je po izjavljenoj žalbi Policijske uprave zagrebačke na odlučivanju na Visokom prekršajnom sudu, te se presuda ne može komentirati do njene pravomoćnosti", poručili su kratko s Prekršajnog suda u Zagrebu.
