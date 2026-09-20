Ovo je veliki plan NR Kine za rizik da umjetna inteligencija izmakne ljudskoj kontroli

SAD i Kina dvije su glavne pokretačke snage razvoja najnaprednijih sustava umjetne inteligencije i globalnog prihvaćanja te tehnologije. Dvije supersile već se dugo sukobljavaju oko politika povezanih s umjetnom inteligencijom i praksi u toj industriji, a očekuje se da će ta pitanja zauzeti istaknuto mjesto u bilateralnim razgovorima poslije ovog mjeseca, piše Reuters.