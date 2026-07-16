POMAMA ZA ALKOM
Ni Thompson nije izazvao ovakvu navalu: Za događaj ljeta u Zagori, ulaznice planule za minutu
Interes za ovogodišnju Sinjsku alku nadmašio je sva očekivanja. Već minutu nakon početka prve online prodaje ulaznica rasprodano je gotovo 80 posto kapaciteta, odnosno oko 4.000 karata, što je izazvalo brojne reakcije i nezadovoljstvo među onima koji nisu uspjeli doći do ulaznica.
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Na Facebook stranici Sinj istaknuto je kako je riječ o povijesnom trenutku jer su ulaznice za Alku prvi put bile dostupne putem interneta.
"Prodaja je počela u 12 sati, a već u 12:01 rasprodano je gotovo 80 posto kapaciteta. Ako je riječ o stvarnoj prodaji, ovakav tempo teško da je ikada zabilježen", navodi se u objavi.
Provjerom sustava za prodaju moglo se vidjeti da su samo minutu nakon početka ostale tek rijetke ulaznice, uglavnom na manje atraktivnim mjestima, javlja Slobodna Dalmacija.
Brzina kojom su karte nestale izazvala je sumnju dijela građana, koji su na društvenim mrežama izrazili nevjericu i nezadovoljstvo, smatrajući da je gotovo nemoguće da je toliko ulaznica rasprodano u tako kratkom roku.
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