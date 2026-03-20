Europsko vijeće imenovalo Borisa Vujčića potpredsjednikom Europske središnje banke

Marko Prpic/PIXSELL

Europsko vijeće danas je Borisa Vujčića imenovalo potpredsjednikom Europske središnje banke (ESB). Mandat mu traje osam godina i ne može se obnavljati.

Podijeli

Oglas

Novi potpredsjednik dužnost će preuzeti od Luisa de Guindosa 1. lipnja 2026.

Odluka o imenovanju donesena je nakon savjetovanja s Europskim parlamentom i Upravnim vijećem Europske središnje banke.

Euroskupina je 19. siječnja podržala kandidaturu Borisa Vujčića. Vijeće je 26. siječnja 2026. donijelo preporuku o njegovu imenovanju potpredsjednikom Europske središnje banke upućenu Europskom vijeću, izvijestili su.