ŽESTOKE KRITIKE
Nikola Mažar: Oporba je danas dotaknula dno. Ostala je u 1945.
Nikola Mažar (HDZ) komentirao je našem Hrvoju Krešiću Aktualno prijepodne u Hrvatskom saboru i koliko je (ne)zadovoljan onime što se moglo tamo čuti i vidjeti.
"Rekao bih da teme nisu došle u prvi plan, ili nisu dovoljno došle, od interesa su hrvatskih građana. Bilo je mučno gledati maltretirati ljude ne samo ideološkim podjelama i nečega što je bilo prije 80 godina, nego stvarima koje 2025. nisu prioritet", kazao je Mažar i nastavio:
"Upravo je HDZ nametnuo teme od interesa za građane. Od gospodarstva, priuštivog stanovanja, turističke sezone, povlačenju europskih sredstava..."
Uvjeren je da su to teme koje treba isticati, ali zamjera oporbi što se o njima nije više pričalo.
"Oporba je dotaknula dno, ostala je u 1945. i to nije dobro."
No, oporba o proračunu ne može govoriti?
"Naravno, ali može govoriti o temama koje su od interesa. Mogu imati svoje prijedloge, mogu ukazivati na nešto što bi moglo biti bolje. Nažalost, to je danas izostalo."
Prihvaća li se ono što oporba predlaže?
"Kod izglasavanja proračuna su neki amandmani prihvaćeni i kod nekih dobrih zakona znalo je biti jednoglasnog prihvaćanja. Ali, danas se očekivalo što se može čuti za ono pred nama i građani su za to ostali uskraćeni."
Bilo je mnogo povreda Poslovnika od strane vladajućih.
"Pred nama su izmjene Poslovnika jer puno rasprava dugo traje, a nema efektivnog sadržaja i onoga što bi bilo važno čuti. Više se sve okrene na populističke rasprave. Nažalost, zato ima povreda koje se zloupotrebljavaju."
