Bivša premijerka
Kosor o sjednici Sabora: Na trenutke sam bila zgrožena, a na trenutke ispunjena osjećajem strašne bespomoćnosti
N1 Hrvatska
|
15. ruj. 2025. 15:19
|
0komentara
Bivša premijerka Jadranka Kosor gostovala je kod Nine Kljenak u N1 Studiju uživo gdje je komentirala aktualno prijepodne u Saboru.
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 21 min.
Najnovije
Oglas
Oglas