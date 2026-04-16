Niz važnih odluka na sjednici Vlade, uvodno obraćanje premijera pratite na N1

N1 Info
16. tra. 2026. 08:40
Danas se u 10 sati održava sjednica Vlade, na kojoj će se ministrima uvodno obratiti premijer Andrej Plenković

Premijerovo obraćanje pratite UŽIVO na N1.

Na dnevnom redu sjednice su sljedeće točke dnevnog reda:

1. Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Australije o uklanjanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak te sprječavanju porezne utaje i izbjegavanja plaćanja poreza

2. Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Novog Zelanda o uklanjanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak te sprječavanju porezne utaje i izbjegavanja plaćanja poreza

3. Prijedlog zaključka u vezi s potporom realizaciji projekta sveobuhvatne zdravstvene skrbi produženog i palijativnog liječenja u Međimurskoj županiji

4. Prijedlog odluke o financiranju projekta „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge Dugo Selo - Novska“

5. Prijedlog odluke o darovanju nekretnina u k.o. Rogoznica Općini Rogoznica, u svrhu izgradnje Poduzetničke zone „Kruščica“

6. Prijedlog zaključka o sudjelovanju Hrvatske banke za obnovu i razvitak u Fondu fondova za infrastrukturu Inicijative triju mora

7. Izvješće o provedbi Zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu u 2025. godini

8. Prijedlog zaključka o podržavanju financiranja nabave opreme za DNA laboratorij Zavoda za sudsku medicinu i kriminalistiku

9. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Porto Baroš na dijelu k.o. Stari Grad, Grad Rijeka

10. a)         Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Lučke uprave Rijeka
      b)         Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Lučke uprave Zadar
      c)         Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Lučke uprave Šibenik
      d)        Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Lučke uprave Split
      e)         Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Lučke uprave Ploče
       f)         Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Lučke uprave Dubrovnik

11. Prijedlog zaključka o dodjeli pomoći iz državnog proračuna jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

12. a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Našicama za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb
      b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Jastrebarskom za zaduženje kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka

13. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o subvencioniranju dijela krajnje cijene opskrbe plinom za krajnje kupce kategorije kućanstvo

14. Prijedlog odluke u vezi sa sklapanjem ugovora o javnoj nabavi Usluga podrške i korektivnog održavanja te adaptivnog održavanja CEZIH Podsustava 1

15. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti Hrvatskim vodama za dugoročno kreditno zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, radi financiranja vodnogospodarskih projekata

16. Prijedlog uredbe o objavi Izmjena i dopuna Dodatka A iz svibnja 2025. godine Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima

17. Prijedlog zaključka o provođenju projekta Žrtve ratova i državnog/političkog nasilja u hrvatskoj povijesti 20. stoljeća

18. Izvješće o ostvarivanju programa rada i financijsko izvješće Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško za 2025. godinu

19. Prijedlozi za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad:
a)         Trećim hrvatskim kongresom o biosigurnosti i biozaštiti s međunarodnim sudjelovanjem
b)         60. međunarodnom smotrom folklora „Đakovački vezovi“.

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ