Niz važnih odluka na sjednici Vlade, uvodno obraćanje premijera pratite na N1
Danas se u 10 sati održava sjednica Vlade, na kojoj će se ministrima uvodno obratiti premijer Andrej Plenković
Premijerovo obraćanje pratite UŽIVO na N1.
Na dnevnom redu sjednice su sljedeće točke dnevnog reda:
1. Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Australije o uklanjanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak te sprječavanju porezne utaje i izbjegavanja plaćanja poreza
2. Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Novog Zelanda o uklanjanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak te sprječavanju porezne utaje i izbjegavanja plaćanja poreza
3. Prijedlog zaključka u vezi s potporom realizaciji projekta sveobuhvatne zdravstvene skrbi produženog i palijativnog liječenja u Međimurskoj županiji
4. Prijedlog odluke o financiranju projekta „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge Dugo Selo - Novska“
5. Prijedlog odluke o darovanju nekretnina u k.o. Rogoznica Općini Rogoznica, u svrhu izgradnje Poduzetničke zone „Kruščica“
6. Prijedlog zaključka o sudjelovanju Hrvatske banke za obnovu i razvitak u Fondu fondova za infrastrukturu Inicijative triju mora
7. Izvješće o provedbi Zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu u 2025. godini
8. Prijedlog zaključka o podržavanju financiranja nabave opreme za DNA laboratorij Zavoda za sudsku medicinu i kriminalistiku
9. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Porto Baroš na dijelu k.o. Stari Grad, Grad Rijeka
10. a) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Lučke uprave Rijeka
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Lučke uprave Zadar
c) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Lučke uprave Šibenik
d) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Lučke uprave Split
e) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Lučke uprave Ploče
f) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Lučke uprave Dubrovnik
11. Prijedlog zaključka o dodjeli pomoći iz državnog proračuna jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
12. a) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Našicama za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb
b) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Jastrebarskom za zaduženje kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka
13. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o subvencioniranju dijela krajnje cijene opskrbe plinom za krajnje kupce kategorije kućanstvo
14. Prijedlog odluke u vezi sa sklapanjem ugovora o javnoj nabavi Usluga podrške i korektivnog održavanja te adaptivnog održavanja CEZIH Podsustava 1
15. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti Hrvatskim vodama za dugoročno kreditno zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, radi financiranja vodnogospodarskih projekata
16. Prijedlog uredbe o objavi Izmjena i dopuna Dodatka A iz svibnja 2025. godine Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima
17. Prijedlog zaključka o provođenju projekta Žrtve ratova i državnog/političkog nasilja u hrvatskoj povijesti 20. stoljeća
18. Izvješće o ostvarivanju programa rada i financijsko izvješće Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško za 2025. godinu
19. Prijedlozi za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad:
a) Trećim hrvatskim kongresom o biosigurnosti i biozaštiti s međunarodnim sudjelovanjem
b) 60. međunarodnom smotrom folklora „Đakovački vezovi“.
