Njemački mediji: "500.000 Hrvata slavi fašizam"

Autor podsjeća da ta fraza među manjinama u Hrvatskoj i dalje izaziva strah, te da su tijekom Drugog svjetskog rata, pod ustaškom vlašću, masovno ubijani Židovi, Srbi i Romi. „To zasigurno nije bilo nepoznato ne samo Thompsonu, već i brojnim poznatim osobama iz politike i nogometa koje su bile prisutne na koncertu. No to kao da nikoga nije smetalo. Čak je i konzervativni premijer Andrej Plenković sa svojom djecom posjetio Thompsona na generalnoj probi. Koncerti čovjeka koji se nazvao po američkom strojnici (Thompson) bili su tijekom rata (1991. – 1995.) rituali kolektivnog jačanja identiteta – i to su ostali do danas", navodi se u tekstu, prenosi DW.