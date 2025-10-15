U noći u nedjelju 26. listopada završava ljetno računanje vremena

Ljetno računanje vremena završava u noći u nedjelju, 26. listopada, odnosno počinje zimsko računanje vremena i to tako što će se satove pomaknuti za jedan sat unatrag - s tri na dva sata, sukladno Vladinoj Uredbi o ljetnom računanju vremena.
Prema Vladinoj Uredbi, koja se temelji na Zakonu o računanju vremena, ljetno računanje vremena u ovoj godini počelo je 30. ožujka i trajat će do 26. listopada odnosno ljetno računanje počinje posljednje nedjelje u ožujku, a završava posljednje nedjelje u listopadu.
Prelaskom na zimsko računanje vremena utrošena električna energija prema višoj tarifi obračunavat će se u razdoblju od 7 do 21 sat, a prema nižoj tarifi u razdoblju od 21 do 7 sati.
Različiti propisi o ljetnom računanju vremena standardizirani su u Europskoj uniji 1996. godine, u međuvremenu su se pojavile brojni kritičari tražeći da se "pomicanje kazaljki" ukine, a pozivaju se na više istraživanja koja su pokazala da pomicanje sata u proljeće i u jesen negativno utječe na gospodarstvo i na zdravlje ljudi.
Europska unija je 2018. predložila okončanje pomicanja sata no do danas dogovor nije postignut.
