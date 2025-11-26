Nova akcija EPPO-a: Razotkrili prevaru tešku 78 milijuna eura, uhićeno šestero ljudi

U Hrvatskoj je uhićeno šest osumnjičenika, a EPPO u Zagrebu će zatražiti pritvor za pet osumnjičenika. Uz to, Županijski sud u Zagrebu izdao je naloge za zamrzavanje dviju nekretnina i osam vozila ukupne vrijednosti 650.000 eura. U Italiji je sudac za preliminarne istrage Suda u Napulju izdao nalog za zamrzavanje imovine u vrijednosti od 33 milijuna eura protiv sedam osumnjičenika, za koje se vjeruje da vode organiziranu kriminalnu skupinu te protiv 23 tvrtke pod njihovom kontrolom. Do sada su zaplijenjene nekretnine, luksuzni automobili, vrijedan nakit i gotovina vrijedna preko milijun eura, a zapljene su još uvijek u tijeku. EPPO u Veneciji također je zatražio da sudac izda nalog za pritvor za tih sedam osumnjičenika te za 27 osumnjičenika zabranu da se bave određenim poslovnim djelatnostima.