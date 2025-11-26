Puhovski: Tomašević je nespretan, a Thompson je politička neznalica

Gost Novog dana televizije N1 bio je politički analitičar Žarko Puhovski. Govorio je o mirovnom sporazumu za Ukrajinu iz pozicije hrvatske politike te o prijetnji Marka Perkovića Thompsona gradonačelniku Zagreba Tomislavu Tomaševiću "radikalnim" potezima zbog uskraćivanja zagrebačke Arene za drugi koncert u prosincu.
Oglas
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 24 min.
Najnovije
Oglas
Oglas