Puhovski: Tomašević je nespretan, a Thompson je politička neznalica

Gost Novog dana televizije N1 bio je politički analitičar Žarko Puhovski. Govorio je o mirovnom sporazumu za Ukrajinu iz pozicije hrvatske politike te o prijetnji Marka Perkovića Thompsona gradonačelniku Zagreba Tomislavu Tomaševiću "radikalnim" potezima zbog uskraćivanja zagrebačke Arene za drugi koncert u prosincu.

Podijeli

Oglas