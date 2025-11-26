Oglas

POLITIČKI ANALITIČAR

Puhovski: Tomašević je nespretan, a Thompson je politička neznalica

author
N1 Info
|
26. stu. 2025. 12:00

Gost Novog dana televizije N1 bio je politički analitičar Žarko Puhovski. Govorio je o mirovnom sporazumu za Ukrajinu iz pozicije hrvatske politike te o prijetnji Marka Perkovića Thompsona gradonačelniku Zagreba Tomislavu Tomaševiću "radikalnim" potezima zbog uskraćivanja zagrebačke Arene za drugi koncert u prosincu.

Oglas

Teme
N1TV Novi dan VIDEO video Žarko Puhovski

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ