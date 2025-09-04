Bez mobitela u školama? Psiholog: "U dijelu dana smanjit ćemo rizike"; Učenica: "Već smo se navikli"

"Sama zabrana korištenja mobitela u osnovnim školama tijekom nastave i odmora vjerojatno će dovesti do smanjenja izloženosti djece neprimjerenim sadržajima i potencijalnim oblicima vršnjačkog nasilja putem digitalnih kanala za vrijeme boravka u školi. Time se barem u dijelu dana smanjuje rizik za štetne obrasce ponašanja, iako je jasno da to neće ukloniti problem u cjelini – jer će se djeca i dalje koristiti mobitelima izvan škole. Tu odgovornost imaju prvenstveno roditelji i druge odrasle osobe s kojima dijete provodi slobodno vrijeme", kaže.