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CRO Demoskop: HDZ i SDP padaju, Možemo i Most rastu
HDZ je i dalje vodeća stranka prema potpori birača, no najnovije istraživanje CRO Demoskop pokazuje da rejting pada i vladajućima i SDP-u, dok Možemo bilježi rast treći mjesec zaredom, a najveći broj ispitanika kao najvažniju temu listopada izdvaja aferu s opasnim otpadom u Gospiću i natječaj za njegovo zbrinjavanje.
Prema rezultatima listopadskog istraživanja, koje je objavio RTL, HDZ uživa potporu 25 posto birača. Time se nastavlja silazni trend, a riječ je ujedno o najlošijem rezultatu stranke otkako je Andrej Plenković na čelu Vlade u trećem mandatu.
Pad bilježi i SDP, čija je potpora pala na nešto manje od 20 posto, što je također njegov najslabiji rezultat u promatranom razdoblju. Za razliku od dviju najvećih stranaka, Možemo nastavlja jačati te se približilo potpori od 14 posto.
Blagi rast zabilježio je Most, koji se približio granici od deset posto, dok Drito ima potporu od dva posto. Iza njih su Domovinski pokret, Domino i Centar, s približno izjednačenim rezultatima.
Oko jedan posto birača podupire stranke Pravo i Pravda, IDS te Nezavisnu platformu Sjever. Ostale stranke ne dosežu taj prag, dok je udio neodlučnih birača 15,6 posto.
Tomašević sve pozitivnije ocijenjen
Predsjednik Republike Zoran Milanović i dalje je političar s najpozitivnijim imidžem, što smatra gotovo 22 posto ispitanika. Ipak, njegov pozitivan doživljaj u odnosu na prethodno razdoblje slabi.
Na drugom je mjestu premijer Andrej Plenković, koji također bilježi blagi pad pozitivnih ocjena. Istodobno, sve je pozitivniji doživljaj zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića.
Među deset političara s najpozitivnijim imidžem nalaze se i Mostovi Marin Miletić i Nikola Grmoja, Ivana Kekin i Dalija Orešković. Na popisu su još Marija Selak Raspudić, Ivan Anušić i Biljana Borzan.
Više od petine ispitanika, međutim, smatra da nijedan političar ne zaslužuje titulu najpozitivnijeg.
Plenković predvodi i listu najnegativnijih političara
Na suprotnoj strani ljestvice i dalje je premijer Andrej Plenković. Više od 37 posto ispitanika smatra ga najnegativnijim političarem.
Slijedi Zoran Milanović s 10,5 posto, dok je treći Tomislav Tomašević. Četvrto mjesto zauzima predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, čiji negativni imidž raste.
Vrlo slične rezultate iza njega bilježe Ivan Penava, Sandra Benčić i Milorad Pupovac. Među deset najnegativnije ocijenjenih političara nalaze se i Hrvoje Zekanović te Dalija Orešković, koji imaju jednak rejting.
Na ljestvicu se uvrstio i bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić, i to nakon afere s otpadom u Lici. Gotovo 13 posto sudionika istraživanja smatra da su svi političari negativni.
Institucije dobivaju slabije ocjene, pesimizam prevladava
Prosječna ocjena Ureda predsjednika Republike pala je, no ta institucija i dalje ima ocjenu „dobar”, odnosno tri. Slabije su ocijenjeni i Banski dvori te Hrvatski sabor, koji su dobili ocjenu „dovoljan”, odnosno dva.
Rezultati pokazuju i da optimizam u pogledu smjera kojim se država kreće ne raste. Da Hrvatska ide u dobrom smjeru smatra nešto više od 17 posto ispitanika, dok više od 75 posto njih vjeruje da zemlja ide u pogrešnom smjeru.
Kada je riječ o najvažnijim temama mjeseca, najviše je ispitanika izdvojilo aferu s opasnim otpadom u Gospiću i natječaj za njegovo zbrinjavanje. Na drugom je mjestu štrajk u ZET-u i Holdingu, a slijedi prosvjed u Zagrebu, također organiziran zbog problema s otpadom.
Istraživanje je za RTL provela agencija Promocija plus, od 6. do 8. listopada, na uzorku od 1000 ispitanika. Maksimalna greška uzorka je +/- 3 cijela 04 posto, za rejting stranaka +/-3 cijela 53 posto uz razinu pouzdanosti od 95 posto.
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