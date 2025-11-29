Eksplozija kod Novog Vinodolskog: Ozlijeđeno nekoliko djece

Žurne službe odmah su obaviještene i brzo su stigle na mjesto događaja. Ozlijeđena djeca odmah su prevezena u KBC Rijeka.
Troje djece ozlijeđeno je danas poslijepodne, oko 15 sati, u eksploziji zasad nepoznate naprave koja se dogodila na otvorenom prostoru na području Novog Vinodolskog.
Žurne službe odmah su obaviještene i brzo su stigle na mjesto događaja. Ozlijeđena djeca odmah su prevezena u KBC Rijeka. Prema prvim neslužbenim informacijama, iako su pretrpjela ozljede, one, srećom, ne bi trebale biti ozbiljnije prirode, piše Novi list.
Iz Policijske uprave primorsko-goranske potvrdili su da se eksplozija dogodila na otvorenom prostoru te da je došlo do aktiviranja zasad nepoznate naprave.
"Policija je zaprimila dojavu o eksploziji na području Novog Vinodolskog. Eksplozija se dogodila na otvorenom, no u ovom trenutku još ne možemo precizno govoriti o kakvoj se napravi točno radi dok se ne obavi cjelokupni očevid", saznao je Novi list od dežurne glanogovornice Policijske uprave primorsko goranske.
Očevid je u tijeku, a policijski službenici intenzivno utvrđuju sve okolnosti ovog događaja, uključujući i porijeklo naprave koja je eksplodirala. S obzirom na to da se nesreća dogodila u popodnevnim satima i brzo pada mrak, postoji mogućnost da se daljnji dio očevida nastavi sutra ujutro. Detaljnije informacije o stanju ozlijeđene djece i nalazima policijskog očevida očekuju se tijekom večeri i sutrašnjeg dana.
