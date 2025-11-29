Eksplozija kod Novog Vinodolskog: Ozlijeđeno nekoliko djece

Očevid je u tijeku, a policijski službenici intenzivno utvrđuju sve okolnosti ovog događaja, uključujući i porijeklo naprave koja je eksplodirala. S obzirom na to da se nesreća dogodila u popodnevnim satima i brzo pada mrak, postoji mogućnost da se daljnji dio očevida nastavi sutra ujutro. Detaljnije informacije o stanju ozlijeđene djece i nalazima policijskog očevida očekuju se tijekom večeri i sutrašnjeg dana.