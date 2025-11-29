Oglas

Policija istražuje

Eksplozija kod Novog Vinodolskog: Ozlijeđeno nekoliko djece

29. stu. 2025. 18:15
policija-noć (PU SD)
PU splitsko-dalmatinska/ilustracija

Žurne službe odmah su obaviještene i brzo su stigle na mjesto događaja. Ozlijeđena djeca odmah su prevezena u KBC Rijeka.

Troje djece ozlijeđeno je danas poslijepodne, oko 15 sati, u eksploziji zasad nepoznate naprave koja se dogodila na otvorenom prostoru na području Novog Vinodolskog.

Žurne službe odmah su obaviještene i brzo su stigle na mjesto događaja. Ozlijeđena djeca odmah su prevezena u KBC Rijeka. Prema prvim neslužbenim informacijama, iako su pretrpjela ozljede, one, srećom, ne bi trebale biti ozbiljnije prirode, piše Novi list.

Iz Policijske uprave primorsko-goranske potvrdili su da se eksplozija dogodila na otvorenom prostoru te da je došlo do aktiviranja zasad nepoznate naprave.

"Policija je zaprimila dojavu o eksploziji na području Novog Vinodolskog. Eksplozija se dogodila na otvorenom, no u ovom trenutku još ne možemo precizno govoriti o kakvoj se napravi točno radi dok se ne obavi cjelokupni očevid", saznao je Novi list od dežurne glanogovornice Policijske uprave primorsko goranske.

Očevid je u tijeku, a policijski službenici intenzivno utvrđuju sve okolnosti ovog događaja, uključujući i porijeklo naprave koja je eksplodirala. S obzirom na to da se nesreća dogodila u popodnevnim satima i brzo pada mrak, postoji mogućnost da se daljnji dio očevida nastavi sutra ujutro. Detaljnije informacije o stanju ozlijeđene djece i nalazima policijskog očevida očekuju se tijekom večeri i sutrašnjeg dana.

Teme
Novi Vinodolski eksplozija policija rijeka

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

