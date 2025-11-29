Oglas

TOMISLAV CVITKOVIĆ

Nakon eksplozije u Novom Vinodolskom, oglasili se gradonačelnik i KBC Rijeka

N1 Info
|
29. stu. 2025. 20:08
22:53
Tomislav Cvitković
Nel Pavletic/PIXSELL

Na pitanje je li riječ o ekplozivnoj napravi ili petardama, Cvitković odgovara kako je dobio tek informaciju da je riječ o eksplozivnoj napravi.

O eksploziji zasad nepoznate naprave u Novom Vinodolskom gradonačelnik Vinodolskog Tomislav Cvitković je za Novi list kazao da ne zna detalje nesretnog slučaja.

"Ne znam detalje nesretnog slučaja, policija ne govori što je i kako je, to će se tek utvrditi. Ono što znam je da su djeca zaprimljena u dječju bolnicu, na dječjoj kirurgiji su, ali srećom sve je dobro prošlo s obzirom na to kako je moglo biti…"

Na pitanje je li riječ o ekplozivnoj napravi ili petardama, Cvitković odgovara kako je dobio tek informaciju da je riječ o eksplozivnoj napravi, ali ne može sa sigurnošću reći o čemu je riječ dok se ne provede istraga.

"Najbitnije je da su djeca stabilno, dobio sam povrdu iz KBC-a, nemam što drugo za dodati, nego poželjeti djeci što brži oporavak te iskazati svoje suosjećanje s njima i njihovim roditeljima."

KBC Rijeka: Djeca nisu vitalno ugrožena

O tome kakvo je zdravstveno stanje djece ozlijeđene u eksploziji upitani su i nadležni u KBC-u Rijeka. Evo što su odgovorili:

Vezano uz upit, možemo izvijestiti da su tri ozlijeđene malodobne osobe hospitalizirane u KBC-u Rijeka te su u trenutku izvještavanja izvan vitalne ugroženosti, naveli su iz KBC-a Rijeka.

Teme
eksplozija novi vinodolski tomislav cvitković

