magnitude 3,3

Novi potres u BiH - osjetio se i u Dalmaciji

N1 Info
19. velj. 2026. 16:47
EMSC

Epicentar potresa je bio na dubini od 10 kilometara na granici s Hrvatskom

Kako javlja EMSC, potres magnitude 3,3 se epicentrom 16 kilometara od Ljubuškog, zabilježen je u 16.20 sati.

Potres se osjetio i na jugu Hrvatske.

dalmacija potres

