Novi potres u BiH - osjetio se i u Dalmaciji

Epicentar potresa je bio na dubini od 10 kilometara na granici s Hrvatskom
Kako javlja EMSC, potres magnitude 3,3 se epicentrom 16 kilometara od Ljubuškog, zabilježen je u 16.20 sati.
Potres se osjetio i na jugu Hrvatske.
#Earthquake (#zemljotres) possibly felt 21 sec ago in #Bosnia&Herzegovina. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) February 19, 2026
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/AXvOM7I4Th
🖥https://t.co/wPtMW5ND1t
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/29sQCSPjsK
