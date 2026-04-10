Novinarka Novosti i SNV-ovac osuđeni za uvredu. Hrvatski P.E.N.: Zgroženi smo

Hrvatski P.E.N. centar u petak je priopćio da je zgrožen presudom kojom su novinarka Novosti Tamara Opačić i generalni sekretar Srpskog narodnog vijeća (SNV) Saša Milošević nepravomoćno osuđeni za kazneno djelo uvrede glavnog urednika Hrvatskog tjednika Ivice Marijačića.
Zgrožen presudom Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, čije su žrtve Tamara Opačić i Saša Milošević, Hrvatski P.E.N. centar još jednom izražava duboku zabrinutost zbog standarda koje trenutačna javna atmosfera nameće novinarskoj profesiji, navode u priopćenju.
"Zbog opravdane reakcije na javno veličanje ratnog zločinca Jure Francetića, novinarka Opačić i predstavnik izdavača Milošević osuđeni su jer 'pretjeruju u doživljaju' i time 'raspiruju netrpeljivost' među etničkim skupinama u Hrvatskoj.
Nipošto ne želeći zalaziti u granice autonomije sudske vlasti, Hrvatski P.E.N. centar dužan je upozoriti na nerazlikovanje slobode mišljenja i govora od verbalnih manifestacija mržnje, kao i uvijek dobrodošlih stručnih interpretacija povijesti od proizvoljnog povijesnog revizionizma", zaključuju u P.E.N-u.
Glasilo SNV-a Novosti objavilo je da su Opačić i Milošević nepravomoćnom presudom zagrebačkog Općinskog kaznenog suda zbog uvrede Marijačića kažnjeni s po 1350 eura jer su 2018. godine u jednom izvješću SNV-a naslovnice Hrvatskog tjednika navedene kao primjeri širenja etničke netrpeljivosti.
U žalbi na opisanu odluku, kako ističu Novosti, Miloševićeva odvjetnica Lina Budak napisala je da se ove "presude ne bi sramili nedemokratski režimi (Rusija, Sjeverna Koreja…) koji kažnjavanju svoje građane (i) za verbalni delikt", dok je pravna zastupnica novinarke Opačić Vesna Alaburić poručila da je ovakav pravorijek "teško povrijedio pravo optuženika na slobodu izražavanja".
