Novo svjedočanstvo iz Čakovca: "Rekli su da mi kruli u želucu, a onda me spasila privatna klinika"

Pomoć je zatim potražio kod kardiologinje koja je zaposlena u čakovečkoj bolnici, ali radi i privatno. Preporučila mu je snimanje krvnih žila. "Onda sam otišao sljedećoj doktorici koja isto radi u čakovečkoj bolnici, moleći ih da to napravimo u Čakovcu, da ne idemo u Zagreb. Ona je rekla da je sve u redu, ali da ipak odem u Zagreb jer ću ovdje čekati dva, tri mjeseca", otkriva Horvat.