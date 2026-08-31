INTERNI NADZOR BOLNICE
Novo svjedočanstvo iz Čakovca: "Rekli su da mi kruli u želucu, a onda me spasila privatna klinika"
Mjesec dana prije smrti Luke Palatinuša, Tomica Horvat kaže da je također došao na hitni prijem Županijske bolnice Čakovec gdje su ga poslali kući s Normabelom nakon što im se žalio na bolove koji su povezani sa srčanim problemima. Međutim, kada je došao kod privatnika, hitno su mu ugradili stentove i spasili ga, navodeći da su stigli reagirati u posljednji trenutak
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Tragična smrt 38-godišnjeg Luke Palatinuša u Županijskoj bolnici Čakovec, nakon što su ga liječnici pregledali i pustili van gdje je preminuo bez da su detektirali da ima probleme, zgrozio je javnost. Mjesec dana ranije, sličnu je sudbinu za dlaku izbjegao Tomica Horvat iz Nedelišća.
Kako prenosi net.hr, u svojoj je ispovijesti za RTL, novinarki Marini Brcković naveo da je danas živ jer je otišao kod privatnika.
Tomica Horvat je 16. lipnja u pola dva ujutro došao na hitni prijem čakovečke bolnice. Liječnicima je pustio i snimku zvuka vlastitog srca, za koji su mu, kako kaže, rekli da mu "kruli u želucu".
"Osjećam bolove u prsima, u lijevom ramenu, trne mi cijela lijeva ruka, imam bolove u leđima, imam visoki tlak", ispričao je Horvat. U bolnici su mu, kaže, napravili rendgen srca, EKG i analizu krvi. "Tvrdili su da je sve sa mnom u redu. Pustili su me doma u 2:09. Znači, za malo više od pola sata, uz normabel."
Pomoć je zatim potražio kod kardiologinje koja je zaposlena u čakovečkoj bolnici, ali radi i privatno. Preporučila mu je snimanje krvnih žila. "Onda sam otišao sljedećoj doktorici koja isto radi u čakovečkoj bolnici, moleći ih da to napravimo u Čakovcu, da ne idemo u Zagreb. Ona je rekla da je sve u redu, ali da ipak odem u Zagreb jer ću ovdje čekati dva, tri mjeseca", otkriva Horvat.
U privatnu polikliniku u Zagrebu stigao je 15. srpnja
Kako je naveo, u privatnoj je bolnici nastala prava panika.
"Rekli su mi da sam došao u zadnji trenutak, kako sam uopće stigao živ, organizirali su hitni prijevoz, odvezli me u bolnicu u Zagrebu i drugo sam jutro bio na postupku. Ugradili su mi stent, dva balona, spasili su me u zadnji trenutak", ustvrdio je Horvat koji je došao u tu bolnicu mjesec dana prije Luke Palatinuša.
Pogoršanje dok je čekao kontrolne preglede
U međuvremenu, Nikola Hren, ravnatelj Županijske bolnice Čakovec, rekao je za RTL istoj novinarki da se Horvatovi tek trebaju provjeriti u sustavu. Što se tiče Palatinuša, prenosi net.hr, naveo je da je pokrenuta stručna analiza te unutarnji nadzor kako bi se utvrdile sve okolnosti.
Do tada, iz bolnice tvrde da je 28-godišnjak odmah obrađen, s odgovarajućom terapijom i da nije imao simptome koji bi upućivali na hitnu intervenciju.
Istaknuli su i da je Palatinuša trebao imati još kontrolnih pregleda ali da je došlo do nepredvidivog pogoršanja gdje reanimacija, nažalost, nije pomogla.
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