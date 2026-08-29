Supruga preminulog Luke: Kako osoba koja jedva diše i ima snažnu bol u prsima može sjediti u čekaonici?

"Ja sam se vratila i kad sam čula što je bilo kucala sam na sva vrata, zvonila sam na glavnom ulazu u nadi da će mi otvoriti. Sad znam da nisu mogli otvoriti jer su oživljavali mog supruga. Sat vremena je to trajalo i zatim me jedan drugi specijalizant pozvao unutra. Rekao mi je da sjednem i da će uskoro doći doktori. Mene je samo zanimalo je li moj suprug živ, ali on nije mogao odgovoriti na to pitanje, to moraju reći doktori. Dosta dugo sam ih sama čekala u toj prostoriji. Hodala sam u krug i čekala… Kada sam vidjela da tri doktora dolaze do mene, sve mi je bilo jasno. Znala sam…", ispričala je kroz suze.