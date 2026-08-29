SLUČAJ IZ ČAKOVCA
Supruga preminulog Luke: Kako osoba koja jedva diše i ima snažnu bol u prsima može sjediti u čekaonici?
Supruga 38-godišnjeg međimurskog poduzetnika Luke Palatinuša, koji je preminuo u čekaonici Objedinjenog hitnog bolničkog prijema Županijske bolnice Čakovec, opisala je što se događalo u tjednima prije njegove smrti i kobne noći te izrazila sumnju u postupanje zdravstvenih djelatnika.
Jasmina Palatinuš, supruga 38-godišnjeg međimurskog poduzetnika Luke Palatinuša, u potresnoj je ispovijesti za portal eMedjimurje opisala događaje koji su prethodili njegovoj smrti u čekaonici Objedinjenog hitnog bolničkog prijema Županijske bolnice Čakovec.
Prema njezinim riječima, Luka se tjednima prije smrti osjećao loše. Imao je poteškoća s disanjem, bolove u prsima te trnce u desnoj ruci. U kratkom je razdoblju tri puta potražio pomoć na hitnom prijemu – najprije tijekom godišnjeg odmora na Malom Lošinju, potom 9. kolovoza u čakovečkoj bolnici te posljednji put 19. kolovoza, kada je preminuo.
Kada ga je 9. kolovoza stric dovezao na hitni prijem u Čakovcu, dežurni liječnik mu je, prema onome čega se obitelj sjeća, rekao da uzrok problema nije srce, nego krvni tlak. Pritom mu je, kako navodi Jasmina, poručeno i da se zbog kroničnih bolesti ne dolazi na hitnu.
Budući da je na koronarografiju u čakovečkoj bolnici bilo gotovo nemoguće doći zbog dugog čekanja, Luka je termin pokušao pronaći u privatnoj klinici. Pregled je dobio za dva tjedna, ali ga nije dočekao.
'Jedva je disao, kapljice znoja su mu padale s čela'
Lukino zdravstveno stanje naglo se pogoršalo 19. kolovoza, nakon što se s posla vratio kući.
"Na poslu se ujutro žalio da ga ‘pika’, da ga boli. No poslije toga je sve bilo normalno dok nismo došli navečer doma. Tada je počela izrazita bol u desnoj ruci i prsima, jedva je disao, kaplje znoja su mu se padale s čela. Brzo smo spremili stvari, sjeli u auto i dovezli se u Čakovec", opisuje Jasmina Palatinuš za eMedjimurje.
Na hitni prijem stigli su oko 22:20, a Luka je zaprimljen približno 15 minuta kasnije. Nakon pregleda vraćen je u čekaonicu.
"Suprug je rekao da su mu dali tablete za tlak, uzeli krv i napravili EKG. Simptomi su mu se naglo pogoršavali, a nakon 15 min je opet otišao unutra, no odmah je došao van i rekao ‘Dali su mi tabletu za bolove, a tabletu za tlak tražili su po drugim odjelima, nemaju je na hitnom prijemu - a meni nije dobro, vozi me u Varaždin’. Bilo me strah voziti ga, loše je izgledao i bojala sam se da će mi umrijeti u autu", ispričala je njegova supruga.
Dodala je da joj je Luka ispričao i razgovor sa specijalizantom kardiologije koji je bio dežuran i 9. kolovoza.
"Također mi je rekao da mu je specijalizant kardiologije, koji je bio dežuran i 9. kolovoza, rekao ‘Gospodin Palatinuš, dajte shvatite da vam je srce dobro, samo tlak vas muči, kakva koronografija?’. Sjetio se Luka njega odmah jer mu je i 9. kolovoza rekao da mu je sve dobro, samo tlak ga muči, srce je dobro i opet ga poslao van", prisjeća se Jasmina.
"Ne razumijem kako može osoba koja se znoji, jedva diše i trne mu ruka uz snažnu bol u prsima vani sjediti, a ne biti unutra na promatranju, priključena na aparate. I meni laiku je bilo jasno da se radi o simptomima povezanima sa srčanim problemima", dodala je.
'Srušio se pred ljudima u punoj čekaonici... Liječnici su gubili minute'
U jednom trenutku Luka je suprugu zamolio da mu donese vode. Kada se vratila, njega više nije bilo, a u čekaonici je zatekla šokirane ljude.
"Svjedoci iz pune čekaonice su rekli da je u jednom trenutku snažno i iznenada dignuo ruku u zrak od boli, poput trzaja, i potom se srušio na pod. Ljudi su vikali neka netko izađe iz prijema, da se pacijent srušio. Došli su doktori i zajedno s ljudima iz čekaonice su ga nekih pet minuta stavljali na krevet - gubili su minute, mogli su ga početi oživljavati već tamo. Odveli su ga unutra…", rekla je Jasmina.
"Ja sam se vratila i kad sam čula što je bilo kucala sam na sva vrata, zvonila sam na glavnom ulazu u nadi da će mi otvoriti. Sad znam da nisu mogli otvoriti jer su oživljavali mog supruga. Sat vremena je to trajalo i zatim me jedan drugi specijalizant pozvao unutra. Rekao mi je da sjednem i da će uskoro doći doktori. Mene je samo zanimalo je li moj suprug živ, ali on nije mogao odgovoriti na to pitanje, to moraju reći doktori. Dosta dugo sam ih sama čekala u toj prostoriji. Hodala sam u krug i čekala… Kada sam vidjela da tri doktora dolaze do mene, sve mi je bilo jasno. Znala sam…", ispričala je kroz suze.
Sporno otpusno pismo i nalazi obdukcije
Jasmina Palatinuš tvrdi i da se sadržaj otpusnog pisma ne podudara s onime što se događalo. U njemu je, navodi, zapisano da je "pacijent tvrdio da osjeća osjetno poboljšanje" nakon što je dobio tabletu te da je reanimacija odmah započela. Zbog toga je bolnici podnijela službeni prigovor.
"Niti je Luka osjećao poboljšanje, niti se reanimaciji pristupilo odmah", ističe udovica.
Putem društvenih mreža, dodaje, pronašla je i svjedoke koji su bili u čekaonici te su spremni potvrditi njezine navode. Iako je obdukcija provedena, obitelj još čeka službene rezultate.
"Provedena je obdukcija, no još nismo dobili nalaze i nije mi jasno zašto jer drugi dan je patologica komentirala da ne može izdati nalaz, ali da vidi začepljenje žile i uvećano srce. No mora u Zagreb poslati tkivo. Nećemo ništa tvrditi prije nalaza niti kriviti ikoga, ali smo u razgovoru s više liječnika s obzirom na da su simptomi koje je Luka imao već 2-3 tjedna sigurno upućivali na ozbiljno zdravstveno stanje te da nije bio dovoljno ozbiljno shvaćen ni od strane liječnika opće prakse niti od hitne", navodi Jasmina.
Prema njezinim riječima, Luka je u Čakovcu na hitnoj bio dva puta u razmaku od dva tjedna, a oba puta pregledao ga je isti specijalizant kardiologije.
"Na hitnu je išao dva puta u Čakovcu u razmaku od dva tjedna, oba puta ga je zaprimio isti specijalizant kardiologije koji mu je oba puta rekao da srce sigurno nije problem i nek se smiri jer se radi samo o tlaku, iako mu je Luka napominjao da ga ‘pika’ u prsima već tri tjedna te da mu tlak teško pada čak i nakon terapije koju je dobio. Taj isti specijalizant mu je rekao još 9. kolovoza da se s tlakom 180 sa 110 te probadanjem i trnjenjem desne ruke ne dolazi na hitnu", rekla je za eMedjimurje.
'Želim samo odgovor zašto je Luka morao umrijeti'
Jasmina se osvrnula i na bolničko priopćenje u kojem je navedeno da kod pacijenta nije bilo znakova akutnog stanja.
"U priopćenju se navodi da znakova akutnog stanja nije bilo - što su onda jaki bolovi, trnci u desnoj ruci, pretjerano znojenje? Jesu li ga uopće pogledali kako izgleda? Zatim navode da je pacijent naveo kako mu se stanje poboljšava. Zašto me onda molio da ga odvezem u Varaždin, da mu nije dobro i nakon uzimanja tableta za tlak i bolove? I na kraju, u priopćenju bolnica kaže da se reanimaciji odmah postupilo. A što je s onih pet minuta kada su ga uz pomoć drugih pacijenata u čekaonici stavljali na bolnički krevet?", pita se Jasmina Palatinuš.
"Ne želim nikoga kriviti, nikoga prozivati, no želim druge ljude upozoriti i ispričati svoju priču tako da se to više nikada ne dogodi nikome. Imamo dvoje djece. Naš život više nikada neće biti isti. To je tragedija koja nas više nikada neće vratiti u normalu. Luke više nema…", zaključila je Jasmina Palatinuš, zatraživši od javnosti i medija mir u ovim trenucima te poručivši da želi dobiti odgovor na pitanje zašto je njezin 38-godišnji suprug morao umrijeti.
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