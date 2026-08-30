"NE FUNKCIONIRA"
Udruga o smrti Luke u čakovečkoj bolnici: Umro je zbog propusta sustava, treba ga mijenjati
Udruga pacijenata oglasila se o slučaju 38-godišnjeg Luke Palatinuša, koji je 20. kolovoza preminuo u čekaonici hitnog prijema Županijske bolnice Čakovec, upozorivši da njegovu smrt smatra posljedicom propusta sustava, dok iz bolnice tvrde da ga, unatoč reanimaciji, nije bilo moguće spasiti.
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Luka je u bolnicu stigao zbog bolova u prsima, trnjenja desne ruke, otežanog disanja i izrazitog znojenja. Nakon pregleda vraćen je u čekaonicu, gdje se kasnije srušio. Unatoč reanimaciji koja je trajala 50 minuta, nije mu bilo moguće spasiti život.
Iz Županijske bolnice Čakovec ranije su poručili da su "mjere oživljavanja provedene bez odgode i u punom opsegu uz sudjelovanje dežurnog tima specijalista", ali da "život pacijenta nije bilo moguće spasiti".
Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata sada upozorava da se slučaj ne bi trebao promatrati samo kroz odgovornost jednog liječnika.
"U izuzetno smo potreseni još jednom smrću pacijenta za koju smatramo da je posljedica propusta sustava", poručuju iz Udruge, piše24sata.
Udruga za prava pacijenata ističe da je problem u sustavu, ne nužno u pojedincu
Ističu da na hitnim prijemima većinom rade specijalizanti, odnosno liječnici s manje iskustva, često bez dovoljne potpore iskusnijih kolega. Smatraju da problem nije nužno u pojedincu, nego u sustavu koji se previše oslanja na pojedinačne parametre, vitalne znakove i protokole, a premalo na anamnezu i cjeloviti klinički pregled.
"Ponekad pacijenti na prvi pogled mogu izgledati sasvim uredno, a zapravo se nalaze u životnoj opasnosti", upozoravaju.
Udruga zato smatra da treba odgovoriti na pitanje može li sadašnji način organizacije hitne službe dovoljno brzo prepoznati pacijenta koji je u neposrednoj životnoj opasnosti.
"Ili treba zabraniti samostalni rad specijalizantima na hitnim prijemima ili hitno treba mijenjati trijažne protokole, jer je očito da ovakav sustav ne funkcionira i da može imati tragične posljedice", poručuju iz Udruge, piše 24sata.
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