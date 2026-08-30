Udruga o smrti Luke u čakovečkoj bolnici: Umro je zbog propusta sustava, treba ga mijenjati

Ističu da na hitnim prijemima većinom rade specijalizanti, odnosno liječnici s manje iskustva, često bez dovoljne potpore iskusnijih kolega. Smatraju da problem nije nužno u pojedincu, nego u sustavu koji se previše oslanja na pojedinačne parametre, vitalne znakove i protokole, a premalo na anamnezu i cjeloviti klinički pregled.