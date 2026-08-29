Luka Palatinuš, međimurski poduzetnik i vlasnik tvrtke BALL, preminuo je u noći na 20. kolovoza u Županijskoj bolnici Čakovec. Njegova je smrt izazvala pitanja o okolnostima zbrinjavanja, nakon što su članovi obitelji javno iznijeli tvrdnje o mogućim propustima. Prema navodima njegova oca Stjepana Palatinuša, Luka je te noći na hitni prijam došao zbog visokog tlaka i bolova u prsima, a srušio se u čekaonici oko 1.30 sati.