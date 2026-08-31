"Branitelji zajedno" zabrinuti očitovanjem bolnice Čakovec o smrti Palatinuša

Poručuju kako javnost ima pravo znati tko točno provodi internu istragu – imenom i prezimenom, ili barem stručnim sastavom povjerenstva, je li liječnik koji je zbrinjavao pacijenta privremeno udaljen iz procesa rada – jer istraga bez privremenog udaljenja nema vjerodostojnost, u kojem roku će istraga biti završena, hoće li rezultati biti javno objavljeni te koje će se organizacijske promjene uvesti kako bi se spriječilo ponavljanje ovakvih događaja.