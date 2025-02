Na pomolu promjena vremena: Stiže zahlađenje, evo gdje se očekuje snijeg

Podijeli :

Kako prognozira Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ), u nedjelju nas očekuje djelomično sunčano vrijeme s temperaturama zraka između 4 i 8, na Jadranu od 12 do 16 Celzijevih stupnjeva. No, već od ponedjeljka stiže nam novo zahlađenje.

DHMZ prognozira da nas s početkom novog tjedna očekuje promjenjivo oblačno, prijepodne osobito u Dalmaciji sunčana razdoblja. Poslijepodne na sjevernom Jadranu očekuje se lokalno kiša, navečer i u noći na utorak i drugdje, a u unutrašnjosti je moguća i slaba susnježica te snijeg.

Vjetar slab, uz obalu samo ponegdje umjerena bura, popodne i sjeverozapadnjak.

DHMZ prognozira i pad temperatura pa se tako u dijelovima zemlje očekuju novi minusi. Najniža temperatura zraka iznosit će od -4 do 1, na obali i otocima između 6 i 10 °C. Najviša dnevna od 3 do 7, na Jadranu od 11 do 16 °C.

