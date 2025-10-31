Obavite kupovinu danas! Sutra rade samo posebni objekti, a evo koje trgovine će raditi u nedjelju

Pixabay/Ilustracija

Vlada je proteklog tjedna odlučila da će i ove godine, na blagdan Svih svetih 1. studenoga, biti dopušten rad onima koji prodaju proizvode vezane uz taj kršćanski blagdan. Dakle, rad je dopušten prvenstveno cvjećarnicama i kioscima koji nude cvijeće, vijence, svijeće i lampione. Budući da će trgovine u subotu biti zatvorene, mnogi se vjerojatno pitaju koji će dućani i šoping centri raditi u u nedjelju.

Odlukom pod nazivom „Odluka o prodajnim objektima koji obavljaju djelatnost trgovine na malo za određene proizvode na dan blagdana 1. studenoga 2025. - Svi sveti”, Vlada precizira da se dopuštenje odnosi isključivo na prodajna mjesta čija je ponuda usmjerena na proizvode koji se tradicionalno kupuju uoči i na sam blagdan Svih svetih.

Cilj odluke je, kako je navedeno, omogućiti građanima da se bez poteškoća opskrbe prigodnim proizvodima koji se tih dana tradicionalno koriste za obilazak groblja i odavanje počasti preminulima.

U tu skupinu proizvoda spadaju različite vrste svježeg i umjetnog cvijeća, cvjetni aranžmani i buketi, vijenci, svijeće i lampioni. Dopuštena je i prodaja pratećih artikala poput spužvi, vaza, posuda i dekorativnih dodataka, piše tportal.

Drugim riječima, iako je 1. studenoga zakonom propisan neradni dan, kupci će, kao i prethodnih godina, moći bez problema pronaći sve potrebno za obilježavanje blagdana Svih svetih.

U nedjelju, 2. studenog, radit će samo neke trgovine i trgovački centri. Donosimo pregled radnog vremena i linkove putem kojih možete provjeriti koje su poslovnice otvorene i na kojim lokacijama.

Trgovine koje rade u nedjelju, 2. studenog

Lidl

U nedjelju 2. studenog radit će samo neke poslovnice.

Kaufland

Što se tiče Kauflanda, bit će zatvorene sve njihove poslovnice, s izuzetkom trgovine Osijek Retfala, Svilajska ulica 37. Ta će poslovnica u nedjelju raditi do 20 sati.

Spar

U nedjelju će samo neke poslovnice Spara raditi, popis i radno vrijeme ovisno o lokaciji potražite na ovom linku.

Konzum

Samo neke Konzumove trgovine radit će u nedjelju, provjerite koje na ovom linku.

Eurospin

Eurospin će ove nedjelje otvoriti vrata 19 svojih poslovnica. Na ovoj poveznici nalazi se popis svih trgovina Eurospina koje rade u nedjelju.

Tommy

Ukupno 11 poslovnica Tommyja bit će otvoreno ovu nedjelju, a popis provjerite ovdje.

Studenac

Brojne trgovine Studenca će raditi i ove nedjelje, a koje su to točno, možete provjeriti na ovom linku.

Plodine

Neke poslovnice Plodina radit će u nedjelju, popis i radno vrijeme dostupni su ovdje.

Ribola

Ove nedjelje određene poslovnice Ribole će poslovati, poslovnice možete provjeriti ovdje.

Trgovački centri

City Center One

Šoping centar City Center One objavio je da tijekom studenog City Center one West radi 2., 9. i 30. studenog, a City Center One East radi 16. i 30. studenog.

Arena Centar

Trgovine Arena Centra radit će svaku nedjelju do kraja godine.

Supernova

Samo će neki centri raditi, a u kojim gradovima, možete provjeriti na ovom linku.

Z Centar

Trgovine u Z Centru neće raditi u nedjelju.

King Cross Zagreb

King Cross Zagreb je otvoren svake nedjelje do kraja ove godine.

Family Mall

Niti ovaj trgovački centar ne radi ove nedjelje.