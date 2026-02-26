Obersnel o građanskim parnicama: Rinčić se bavi populizmom, koliko znam, ja nisam osuđen ni za što

Očito je da je ovakav istup unaprijed dogovoren s HDZ-om, a Josipa Ostrogovića, u toj njegovoj brizi za interese Grada Rijeke, uputio bih da na isti način ovo pitanje uputi premijeru Plenkoviću, rekao je Obersnel.
Najavu riječke gradonačelnice Ive Rinčić o pokretanju građanskih parnica kojim bi se nadoknadila pretrpljena šteta gradskom proračunu, za što je odmah dobila podršku lokalnog HDZ-a, komentirao je prozvani Vojko Obersnel, bivši gradonačelnik, piše Novi list.
– Ovo je još jedan u nizu populističkih poteza aktualne gradonačelnice koja se ni ne bavi ničim drugim osim populizmom.
Očito je da je ovakav istup unaprijed dogovoren s HDZ-om, a Josipa Ostrogovića, u toj njegovoj brizi za interese Grada Rijeke, uputio bih da na isti način ovo pitanje uputi premijeru Plenkoviću na aktualnom satu Sabora s obzirom na čitav niz HDZ-ovih ministara i dužnosnika protiv kojih se vode kazneni postupci za koruptivna i ina djela, od kojih su neki već i okončani.
Koliko je meni poznato, ja nisam osuđen ni za što, kazao je Obersnel.
