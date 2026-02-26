Obersnel o građanskim parnicama: Rinčić se bavi populizmom, koliko znam, ja nisam osuđen ni za što

Očito je da je ovakav istup unaprijed dogovoren s HDZ-om, a Josipa Ostrogovića, u toj njegovoj brizi za interese Grada Rijeke, uputio bih da na isti način ovo pitanje uputi premijeru Plenkoviću na aktualnom satu Sabora s obzirom na čitav niz HDZ-ovih ministara i dužnosnika protiv kojih se vode kazneni postupci za koruptivna i ina djela, od kojih su neki već i okončani.