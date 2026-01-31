Fond za zaštitu okoliša
Obersnel: Odluka o sortirnici politički je uvjetovana
Bivši SDP-ov gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel izjavio je u subotu da je odluka Fonda za zaštitu okoliša o povratku europskih sredstava za projekt riječke sortirnice preuranjena i vjerojatno politički uvjetovana jer sudski procesi protiv dijela osumnjičenih nisu ni počeli.
"Smatram da će ta odluka, ako se Grad Rijeka bude žalio, sigurno biti poništena“, rekao je Vojko Obersnel komentirajući odluku Fonda.
"Mislim da je odluka Fonda preuranjena i vjerojatno politički uvjetovana jer sudski procesi protiv dijela osumnjičenih još nisu niti počeli, a kamoli završili i teško mi je razumjeti na temelju čega je Fond došao do takvog zaključka. S druge strane, smiješno je to naslađivanje gradonačelnice i prozivanje bivše uprave, vjerojatno onda i mene, s obzirom da je ta uprava osigurala preko 300 milijuna eura europskih sredstava za različite projekte u Rijeci. Njezin nismo vidjeli još niti jedan", naglasio je.
Nastavio je kako je "pogotovo smiješno povezivati jučerašnju sjednicu Gradskog vijeća, na kojoj je njezina koalicija odbacila jedan civilizirani zaključak u skladu s Ustavom RH, koji govori o zaštiti od poruka mržnje, ustaških simbola i sličnoga, s odlukom Fonda“.
Obersnel je, na novinarsku napomenu da je donesena presuda u odnosu na jednog djelatnika gradske uprave, rekao da jest, na temelju nagodbe, no, da za dvije okrivljene osobe sudski postupak, za koji smatra da je neodrživ, nije ni počeo te ne razumije zašto je Fond morao žuriti s takvom odlukom.
Rinčić: Sortirnica je postala simbol aljkavosti i korupcije
Gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić izjavila je ranije u subotu da je Fond donio odluku po kojoj Grad Rijeka mora vratiti sva bespovratna europska sredstva, procjenjuje se najmanje 3,8 milijuna eura, za izgradnju sortirnice u Mihačevoj Dragi, zbog počinjenja kaznenih djela u provedbi tog projekta.
"Za razliku od jučerašnje izvanredne sjednice Gradskog vijeća, koja se bavila pravno neobvezujućim dokumentom, kojim bi se navodno trebao štititi ustavni poredak, ironijom sudbine, u Grad je jučer došla pravno obvezujuća odluka Fonda", rekla je.
Dodala je da će Rijeka morati vratiti novac jer bivša SDP-ova vlast nije znala ili nije bila sposobna voditi projekte te da je sortirnica trebala biti primjer modernog i učinkovitog projekta, a postala je simbol aljkavosti i korupcije.
Optužnica potvrđena u lipnju
Optužno vijeće Županijskog suda u Zagrebu potvrdilo je u lipnju optužnicu protiv bivše pročelnice riječkog Odjela za komunalni sustav Irene Miličević i nekadašnje direktorice riječke Čistoće Jasne Kukuljan.
Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu tereti ih da su unatoč internim upozorenjima zaposlenika Grada Rijeke omogućile odabir međimurske tvrtke Tehnix za poslove izgradnje sortirnice u Mihačevoj Dragi, čime je nanesena značajna šteta proračunu EU i hrvatskom državnom proračunu.
Optužnicom su bili obuhvaćeni i čakovečki poduzetnik Darko Žagar te Eddy Ropac, nekadašnji suradnik optužene bivše riječke pročelnice, kao i tvrtka Tehnix koja je bila u vlasništvu međimurskog inovatora Đure Horvata, koji je u međuvremenu preminuo pa je postupak protiv njega obustavljen.
Nakon nagodbe s tužiteljstvom, Žagar je, kao projektant kojeg je angažirala riječka Čistoća, uvjetno osuđen na godinu dana zatvora uz četverogodišnji rok kušnje, dok je Tehnix nakon nagodbe morao platiti kaznu od 400.000 eura.
Temeljem nagodbe s EPPO-om, u ožujku je osuđen i gradski službenik Eddy Ropac, kojem je izrečena kazna zatvora od 10 mjeseci, a zamijenjena je radom za opće dobro.
