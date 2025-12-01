N1 ponovno dostupan korisnicima A1 Hrvatska

"Ovo je za nas iznimno važan trenutak. Naš program ponovno će biti dostupan znatno većem broju hrvatskih kućanstava, sada u ponudi svih najvećih telekoma. To je posebno važno u trenutku kada kvalitetno i nezavisno novinarstvo ima ključnu ulogu u društvu. N1 ostaje posvećen pružanju provjerenih informacija, profesionalnom izvještavanju i zaštiti javnog interesa. Ponosan sam na povjerenje naših gledatelja i čitatelja i na vrijedan N1 tim koji je održao visoku razinu kvalitete programa i gledanosti", poručuje news direktor N1 Hrvatska Tihomir Ladišić.