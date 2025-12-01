Oglas

N1 ponovno dostupan korisnicima A1 Hrvatska

N1 Hrvatska
01. pro. 2025. 08:53
N1 Hrvatska, vodeći nezavisni informativni kanal u zemlji, od danas je ponovno dostupan svim korisnicima A1 Hrvatska.

Povratak televizije N1 u ponudu jednog od najvažnijih telekom operatera dolazi u trenutku kada potreba za vjerodostojnim vijestima i provjerenim informacijama nikada nije bila veća. Građani očekuju medije koji će jasno, profesionalno i odgovorno tumačiti događaje, a N1 se tijekom godina profilirao upravo kao takav izvor informacija.

"Ovo je za nas iznimno važan trenutak. Naš program ponovno će biti dostupan znatno većem broju hrvatskih kućanstava, sada u ponudi svih najvećih telekoma. To je posebno važno u trenutku kada kvalitetno i nezavisno novinarstvo ima ključnu ulogu u društvu. N1 ostaje posvećen pružanju provjerenih informacija, profesionalnom izvještavanju i zaštiti javnog interesa. Ponosan sam na povjerenje naših gledatelja i čitatelja i na vrijedan N1 tim koji je održao visoku razinu kvalitete programa i gledanosti", poručuje news direktor N1 Hrvatska Tihomir Ladišić.

Kako dodaje, povratak na A1 dodatno će naglasiti vrijednost N1 i dostupnost svim gledateljima te im omogućiti pouzdan pristup vijestima uživo koje su relevantne, točne i dostupne u svakom trenutku na TV-u, webu i društvenim mrežama.

Svi zainteresirani fiksni TV korisnici (IPTV, OTT, CATV) N1 mogu pronaći na poziciji 11, a satelitski korisnici na poziciji 15.

Kao 24-satni informativni kanal, N1 svakoga dana donosi izvještaje s terena, intervjue s ključnim akterima političkog, društvenog i gospodarskog života te analize koje gledateljima pomažu razumjeti procese koji oblikuju hrvatsku svakodnevicu.

Tijekom posljednjih 11 godina N1 se pozicionirao kao najgledaniji kabelski informativni kanal u Hrvatskoj, pružajući publici cjelovitu i profesionalnu sliku događaja, neovisno o političkim ili komercijalnim pritiscima.

Za velik dio građana N1 je primarni izvor informacija – medij koji sustavno prati zbivanja, postavlja pitanja u javnom interesu i kontinuirano preispituje poteze donositelja odluka.

Teme
A1 Hrvatska n1 hrvatska

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (2)
