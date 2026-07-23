sloboda putovanja
Objavljena lista najmoćnijih svjetskih putovnica. Evo gdje je Hrvatska
Snaga putovnice određuje koliko se lako može putovati svijetom. Dok građani nekih država mogu u desetke zemalja otputovati bez vize, milijuni ljudi i dalje prolaze dugotrajne i neizvjesne konzularne postupke prije svakog putovanja.
Putovnica nije samo putna isprava, već i pokazatelj međunarodnog položaja države. Njezina vrijednost mjeri se brojem zemalja u koje njezin vlasnik može putovati bez vize ili uz pojednostavljene procedure poput vize po dolasku ili elektroničke autorizacije (ETA).
Prema podacima Passport Indexa, tijekom posljednjih deset godina većina država povećala je broj odredišta dostupnih bez klasične vize, što pokazuje da se, unatoč strožim migracijskim politikama, međunarodna mobilnost postupno povećava, piše Guardian.
Hrvatska dijeli peto mjesto s Češkom, Estonijom, Rumunjskom, Bugarskom, Slovačkom i Slovenijom, a hrvatskim državljanima za 128 svjetskih zemalja nije potrebna viza. Za putovanje u 44 svjetske zemlje potrebna je viza po dolasku, a za 26 zemalja je potrebna viza.
Na prvom se mjestu nalaze Ujedinjeni Arapski Emirati, slijede Francuska i Španjolska. Cijeli popis pogledajte OVDJE.
Najveći napredak ostvarile Kina i manje države
Među državama koje su najviše napredovale nalaze se Kina, koja je proširila mrežu bilateralnih sporazuma, te brojne manje otočne države koje su sklopile nove sporazume o bezviznom režimu.
Velik skok na ljestvici ostvaruju i zemlje koje potpišu sporazum sa schengenskim prostorom, zbog čega su Gruzija, Ukrajina i Kosovo među najvećim dobitnicima posljednjih godina.
Sloboda putovanja nije jednaka za sve
Dok većina putovnica dobiva na vrijednosti, građani Afganistana, Iraka, Sirije, Pakistana i Somalije i dalje imaju među najslabijim putnim ispravama na svijetu.
Vlasnici afganistanske putovnice mogu bez vize putovati u samo nekoliko država, dok za više od stotinu zemalja moraju unaprijed ishoditi vizu.
Takva ograničenja često utječu i na privatni i profesionalni život – od otežanih obiteljskih posjeta do propuštenih poslovnih i sportskih prilika.
Schengen ostaje najotvorenije područje
Schengenski prostor i dalje omogućuje bezvizni ulazak građanima velikog broja država, no putnici iz većeg dijela Azije, Afrike i Bliskog istoka za putovanje u Europu i dalje moraju prolaziti klasični postupak izdavanja vize.
Istodobno, zemlje poput SAD-a, Kanade i Australije imaju među najjačim putovnicama na svijetu, ali zadržavaju relativno strogu graničnu politiku prema stranim državljanima.
Digitalne autorizacije postaju novo pravilo
Sve više država uvodi elektroničke autorizacije putovanja i e-vize koje postupno zamjenjuju papirnate vize.
Europska unija do kraja godine planira uvesti sustav ETIAS, pa će i putnici koji danas mogu ući u schengenski prostor bez vize prije putovanja morati ishoditi elektroničko odobrenje.
Iako će putovanja i dalje biti jednostavnija nego uz klasične vize, digitalne provjere postat će standard za sve veći broj međunarodnih putovanja.
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