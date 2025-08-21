Oglas

Odakle je stigao?

Objavljeni detalji oko pada drona u Poljskoj

Hina
21. kol. 2025. 11:44
Dron srušen u Poljskoj
REUTERS / Kacper Pempel

Dron koji je pao na polje u istočnoj Poljskoj vrlo je vjerojatno stigao iz smjera Bjelorusije, rekao je u četvrtak regionalni tužitelj.

Vojni dron je u noći na srijedu pao na polje kukuruza u regiji Lublin, zapalio dio usjeva i razbio prozore na obližnjim domovima. 

Ovaj incident dodatno je podignuo tenzije u ključnom trenutku pregovora o prekidu rata u Ukrajini. 

„Postoji vrlo visoka vjerojatnost da je objekt stigao iz Bjelorusije”, rekao je lublinski tužitelj Grzegorz Trusiewicz

Glasnogovornik poljskog ministarstva vanjskih poslova u srijedu je Reutersu rekao da su preliminarna istraga i stručnjaci pokazali da bi objekt mogao biti ruska verzija drona Šahid, proizvedenog u Iranu. 

Trusiewicz je rekao da ne može potvrditi model drona. Bjelorusija, blizak saveznik Rusije, od početka invazije na Ukrajinu podržava Kremlj. 

Teme
bjelorusija dron poljska rusija

